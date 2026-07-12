"Viens otram liek kokus sprunguļos!" Maira Brieža tēlainais izteiciens liek daudziem pasmīnēt
Rīgas domes deputāts Mairis Briedis, runājot par koalīcijas deputātiem, pārsteidzis ar tēlainu frāzi, kas likusi daudziem pasmīnēt.
"Savā starpā koalīcija, cik es sapratu, "Progresīvie" ar "Nacionāļiem" ["Nacionālo apvienību"] netiek skaidrībā un viens otram, tā teikt, liek kokus sprunguļos," medijiem norādīja Briedis.
"Tas ir traki, ja tev kāds liek kokus sprunguļos," smejot norāda Kārlis. "Labāk nekā baļķus," piebilst Edijs. Bet Jānis norāda, ka "tas ir dvēseles stāvokis - likt kokus sprunguļos". "Tādus labāk nevajag!" piebilst vīrietis. "Ar šo video, autors acīmredzami mēģina likt kokus sprunguļos, lai Briedis netiek Saijmā," smejot nosaka Andis. Bet Andris secina, ka: "neiet vairs ar to latviešu valodu Briedim īsti labi".
Jāpiebilst, ka populārais latviešu frazeoloģisms "Likt sprunguļus spieķos" nozīmē apzināti traucēt, vai radīt kādam šķēršļus vai nepatikšanas. Tā ir tieša līdzība ar situāciju, kad riteņa spieķos tiek iebāzts sprūds jeb koka sprungulis, izraisot riteņa apstāšanos vai salūšanu. Kā var "likt kokus sprunguļos"? Iespējams, tas zināms tikai Briedim.