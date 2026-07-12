FOTO. VIDEO: spēcīga vētra Latgalē gāž kokus. "10 minūšu laikā tika iznīcināts viss!"
Latgali turpina plosīt negaiss, un kā norāda laika ziņu moderators Mārtiņš Bergšteins, negaisa laikā vēja brāzmas sasniegušas 21,4 m/s.
Kā sociālajos tīklos norāda Latgales iedzīvotāji, vētras laikā daudzviet tikuši nogāzti koki. " [Esam uz autoceļa] Dagda-Rēzekne. Ceļš aiz Kaunatas pagrieziena nav izbraucams. Visas mašinas dodas caur Maltu. Mašīnas brauc pa apvedceļu, taču arī periodiski apstājamies, jo [apkārt skan] kārtējie koku gāzieni. Labi, ka dažiem mašīnā ir vajadzīgie darba rīki. Cikos tiksim galapunktā [nav zināms]," vietnē "Facebook" norāda Līga, publicējot dramatiskus foto ar autoceļu, kuram pāri pārgāzušies koki.
Negaiss Latgalē 12.07.2026
Latvijas austrumu daļā svētdienas pēcpusdienā turpina veidoties spēcīgi negaisa mākoņi — izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par ļoti stiprām lietusgāzēm, krasām ...
Aleksejs ziņo, ka autoceļš no Rēzeknes uz Rāznas ezeru, nokritušo koku dēļ, ir grūti izbraucams. "Brauciet uzmanīgi..." aicina Aleksejs. Bet Sandra norāda, ka bloķēts ir arī autoceļš pie Strodiem. Arī Pušas pagasts publicējis dramatiskus kadrus, norādot, ka spēcīgais vējš pagastā daudzviet izrāvis kokus ar visām saknēm. "Vētras postījumi Pušas parka un skolas teritorijā," pie publicētajiem foto norāda pagasta pārstāvji.
Lūznavas viesu nams "Svilpaunieki" norāda, ka negaisa dēļ uz nenoteiktu laiku tiek slēgts tīklu parks. "Uz nenoteiktu laiku TĪKLU PARKS SLĒGTS. Informēsim par tīklu parka darbības atsāgšanu," norāda viesu nams, pie publicēta video, kurā redzami vētras radītie postījumi.
Izpostīta ir arī virvju trase "Rāznas priedes". "Šodien, diemžēl, pie mums liela nelaime. 10 minūšu laikā tika izpostīts viss... Diemžēl daba dara savu… virvju trase pagaidām vairs nav…" norāda uzņēmums.
Jau ziņots, ka Latvijas austrumu daļā svētdienas pēcpusdienā turpina veidoties spēcīgi negaisa mākoņi — izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par ļoti stiprām lietusgāzēm, krasām vēja brāzmām un iespējamu krusu. Oranžās pakāpes brīdinājums ir spēkā līdz plkst. 23. Iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgiem, iespēju robežās uzturēties slēgtās telpās un sekot līdzi atbildīgo dienestu norādījumiem.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) svētdien laika posmā no plkst. 13 līdz 14.30 saņēmis 28 izsaukumus par uz ceļiem uzkritušiem kokiem. Visvairāk izsaukumu saņemts Rēzeknes novadā un Rēzeknē — kopumā 21 gadījumā. Vēl glābēji devušies uz notikumiem Ludzas un Preiļu novados. Ugunsdzēsēji glābēji sazāģējuši kritušos kokus un atbrīvojuši ceļu braucamās daļas. Reģistrēti arī gadījumi, kad koki uzkrituši elektrolīnijām.
Spēcīgā pērkona negaisa dēļ svētdien ap plkst. 14.00 elektroapgādes traucējumi reģistrēti aptuveni 9300 AS "Sadales tīkls" klientu Rēzeknes, Preiļu un Ludzas novados. Plkst. 16 elektroapgāde traucēta ap 6200 klientu, un plašākie atslēgumi ir Rēzeknes novadā.