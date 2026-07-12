Sinoptiķi iepriecina: jaunnedēļ atgriezīsies silts un sauss laiks
Jaunnedēļ Latvijā pakāpeniski atgriezīsies īsti vasarīgi laikapstākļi. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā prognozē, ka anticiklona ietekmē laiks kļūs sausāks un siltāks, un gaisa temperatūra daudzviet sasniegs +25 grādus.
Nedēļas sākumā atsevišķās valsts daļās vēl saglabāsies īslaicīgu nokrišņu iespējamība, tomēr turpmākās dienās nokrišņi kļūs arvien retāki un biežāk uzspīdēs saule. Vējš lielākoties būs lēns, savukārt gaisa temperatūra saglabāsies vasarīgi silta, dienu laikā daudzviet pārsniedzot +25 grādu atzīmi.
Pirmdien debesis būs daļēji mākoņainas. Vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos, vēl gaidāms īslaicīgs lietus, naktī un pēcpusdienā gaidāms arī pērkona negaiss. Naktī un rīta stundās atsevišķos rajonos veidosies migla, kas būtiski pasliktinās redzamību. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš.
Pirmdien minimālā gaisa temperatūra naktī būs +15…+19 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz +23…+28 grādiem. Piekrastē būs nedaudz vēsāk, tur maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +20…+25 grādu robežās.
Otrdien un trešdien saule mīsies ar mākoņiem. Lai gan otrdien vietām vēl iespējams īslaicīgs lietus, galvenokārt nakts un rīta stundās, kopumā nokrišņu būs mazāk. Trešdien jau lielākajā valsts daļā gaidāms sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, kas trešdien pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +13…+19 grādiem, bet dienās iesils līdz +23…+26 grādiem. Piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk.
Nedēļas otrajā pusē laiks saglabāsies mierīgs un lielākoties sauss. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi, mākoņu daudzums būs neliels, tādēļ daudzviet spīdēs saule. Pūtīs lēns vējš un naktīs gaisa temperatūra lielākoties pazemināsies līdz +12…+17 grādiem, savukārt dienās gaiss daudzviet iesils līdz +25...+26 grādiem.