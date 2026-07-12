"Nu neņemiet savus ķiparus līdzi!" Sociālajos tīklos izceļas skaļas diskusijas par bērnu uzvedību koncertā "Manai dzimtenei"
Sociālajos tīklos izcēlušās skaļas diskusijas par bērnu uzvedību vērienīgajā koncertā "Manai dzimtenei", kas sestdien pieskandināja Mežaparku.
"Vakar Mežaparkā bija lielisks koncerts - pacilājoša sajūta dziedātājiem un skatītājiem. Tomēr kārtējais aicinājums vecākiem - nu neņemiet savus ķiparus līdzi uz šādiem pasākumiem, ja viņi tam nav gatavi!" vietnē "Facebook" norāda Katrīna.
"Māte sēž 1. rindā un tīksminās, kā mazais varonis 6-7 dziesmas drasē starp kori un orķestri un diriģentu. Un nedara neko. Īpaši traucējoši tas kļūst brīdī, kad visi vienojas “Svētvakarā”," norāda sieviete. "Man ir trīs bērni, un nekad neesmu iedomājusies, ka man tāpēc ir iespēja izvērsties visatļautībā un uzspļaut uz citiem. Nu, piecel savu pēcpusi un ej ar mazo pastaigāties, jo viņam četru stundu koncerts ir par garu. Vai izvērtē biļetes iegādi piknika zonā, ar plediem un brīvāku atmosfēru!"
Koncerts "Manai dzimtenei" Mežaparka Lielajā estrādē
Sestdien vakarā Mežaparka Lielajā estrādē noticis koncerts "Manai dzimtenei", kas pulcēja vairāk nekā 6000 dziedātāju no vairāk nekā 200 koriem, ...
Katrīnas teiktajam piekrituši daudz iedzīvotāju. "Šis tiešām bija drausmīgi! Man personīgi šī visatļautība ļoti traucēja, zinu, ka vairāki par to runāja. Mana uzmanība bija pievērsta bērnam, nevis diriģentiem vai citiem dalībniekiem. Gribētu zināt, kādas ir pašu bērna vecāku domas, kāpēc to pieļāva..." pārdomās dalās kāda iedzīvotāja. "Vakar, vērojot koncertu, tieši apspriedām kur ir šī bērna vecāki. Īpaši brīdī, kad viņš ar tiem ratiem gandrīz uztriecās virsū pasākuma vadītājiem! Ļoti daudzi bija ar maziem bērniņiem, bet citi pļaviņā spēlējās uz plediņa vai pastaigājās ar vecākiem turpat netālu," norāda vēl kāds.
Daudzi arī norādījuši, ka šis nebūt nav pirmais pasākums, kur pieredzēta bērnu visatļautība. "Gandrīz jebkurā pasākumā ir tādi vecāki, kuri neprot savu bērnu savākt!" norāda kāda iedzīvotāja. "Vispār skatos, ka pēdējos, apmēram, 10 gadus šādi vecāki no kaut kurienes saradušies - šie bērni pie/uz skatuves ir tīrās šausmas. Nesaprotu, kā kas šāds var šķist kā norma".
Vairāki iedzīvotāji norādījuši uz dažādiem risinājumiem šādas situācijas nepieļaušanai. "Koncerta organizētājiem vajadzēja sameklēt vecākus un stingri ieteikt pieskatīt savu bērnu," norāda Linda. Vēl kāds norāda, ka "apsargiem vai darbiniekiem jābūt tiesībām šādus vecākus aizraidīt no pasākuma". Bet kāda cita sieviete bēdājas, norādot, ka "dēļ šādām mammām daudzi uz visām mammām ar bērniem skatās šķībi". "Kādu dienu uzliks vecuma ierobežojumus uz pasākumiem un tad varēs ciest visi bērni..." viņa norāda.
Jau ziņots, ka sestdienas vakarā Mežaparka Lielajā estrādē tika aizvadīts koncerts "Manai dzimtenei", kas pulcēja vairāk nekā 6000 dziedātāju no vairāk nekā 200 koriem, kā arī solistus un aktierus no Latvijas un ārvalstīm. Koncertā skanēja Raimonda Paula kompozīcijas, kurām pievienojās arī skatītāju kopdziedāšana. Pasākuma režisore bija Dita Lūriņa. Pēc koncerta apmeklētāji varēja turpināt vakaru sadziedāšanās naktī.