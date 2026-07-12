Rosina sportam novirzīt 3% no alkohola, tabakas un azartspēļu nodokļu ieņēmumiem
Saeimas deputāts Andris Šuvajevs rosina no 2027. gada Valsts sporta fondam novirzīt vismaz 3% no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem, kas iegūti no alkohola, tabakas, izložu un azartspēļu nodokļiem.
Šādu priekšlikumu deputāts iesniedzis Valsts sporta fonda likumprojektam otrajā lasījumā. Viņš piedāvā noteikt, ka fonda finansējums ik gadu būtu vismaz 3% no plānotajiem ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kā arī no izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumiem.
Šuvajevs norāda, ka līdzīgs princips jau darbojas Valsts kultūrkapitāla fondā, kur noteikts konkrēts finansējuma apmērs kultūras un mākslas nozares attīstībai. Viņaprāt, līdzīgs regulējums nepieciešams arī sporta nozarei, lai nodrošinātu stabilāku finansējumu un mazinātu atkarību no ikgadējām valsts budžeta svārstībām.
“Sports ir būtiska sabiedrības veselību un labklājību uzlabojoša aktivitāte, tāpēc ir pamatoti to finansēt no avotiem, kas aplikti ar nodokļiem par veselībai kaitīgiem un sociāli nevēlamiem ieradumiem,” uzsvēris deputāts.
Viņš arī uzsver, ka priekšlikums neparedz samazināt finansējumu Valsts kultūrkapitāla fondam, bet paredz atsevišķu un patstāvīgu finansējumu sporta nozarei.
Vienlaikus Šuvajevs rosina noteikt, ka Valsts sporta fonds varētu sākt darbību tikai tad, kad tam būs piešķirts papildu valsts budžeta finansējums fonda darbības nodrošināšanai un administratīvo izmaksu segšanai. Tas ļautu izvairīties no situācijas, kur fonda izveide notiek uz jau sportam piešķirtā finansējuma rēķina.
Jūnija sākumā Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja Valsts sporta fonda likumprojektu. Plānots, ka fonds būs publisks nodibinājums, kas administrēs dažādus sporta finansēšanas instrumentus, projektu konkursus un mērķprogrammas.
Paredzēts, ka finansējuma sadale notiktu, izmantojot projektu konkursus, mērķprogrammas un institucionālo atbalstu, vienlaikus ieviešot skaidrus finansējuma piešķiršanas kritērijus un rezultātu uzraudzību.