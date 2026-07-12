Sabiedrība
Šodien 15:14
Valsts prezidents pēc vizītes Latgalē turpina ceļu ar velosipēdu
Valsts prezidents pēc reģionālās vizītes Latgalē izmantojis iespēju iepazīt novadu arī no velosipēda sēdekļa.
“Beidza līt, beidzu braukt,” sociālajos tīklos rakstīja prezidents, daloties iespaidos par divām dienām Latgalē. Pēc brauciena no Rēzeknes uz Ludzu viņš turpinājis ceļu no Ludzas uz Rogovku.
Prezidents aicināja iepazīt Latgali, īpaši izceļot Ludzas Novadpētniecības muzeju un sinagogu, kā arī novērtējot reģiona skaistumu un viesmīlību.
“Latgale gaida ciemos — tieši tagad, tieši tevi!” viņš uzsvēra.