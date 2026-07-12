Valsts prezidents pēc vizītes Latgalē turpina ceļu ar velosipēdu
Foto: Edgars Rinkēvičs/"Facebook"
Sabiedrība

Valsts prezidents pēc vizītes Latgalē turpina ceļu ar velosipēdu

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Valsts prezidents pēc reģionālās vizītes Latgalē izmantojis iespēju iepazīt novadu arī no velosipēda sēdekļa.

Valsts prezidents pēc vizītes Latgalē turpina ceļu...

“Beidza līt, beidzu braukt,” sociālajos tīklos rakstīja prezidents, daloties iespaidos par divām dienām Latgalē. Pēc brauciena no Rēzeknes uz Ludzu viņš turpinājis ceļu no Ludzas uz Rogovku.

Prezidents aicināja iepazīt Latgali, īpaši izceļot Ludzas Novadpētniecības muzeju un sinagogu, kā arī novērtējot reģiona skaistumu un viesmīlību.

“Latgale gaida ciemos — tieši tagad, tieši tevi!” viņš uzsvēra.

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