Bēgļu palīdzības sniedzējas Ievas Raubiško lietu apelācijas tiesa sāks skatīt novembrī
Latgales apgabaltiesa 25. novembrī no jauna sāks skatīt biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" darbinieces Ievas Raubiško krimināllietu par nelikumīgas Latvijas robežas šķērsošanas atbalstīšanu personu grupai.
Pērn Latgales rajona tiesa Raubiško atzina par vainīgu robežas nelikumīgas šķērsošanas atbalstīšanā un piesprieda 200 stundu sabiedrisko darbu. Spriedumu pārsūdzēja gan pati Raubiško un viņas aizstāvji, gan prokuratūra.
Pirmās instances tiesa atzina, ka Raubiško rīcību motivējusi vēlme sniegt humāno palīdzību, nevis mantkārība, tomēr secināja, ka palīdzība tikusi sniegta, izmantojot pretlikumīgas metodes.
Lieta saistīta ar 2023. gada janvāra notikumiem uz Latvijas–Baltkrievijas robežas.
Raubiško apgalvo, ka devusies palīdzēt vairākiem Sīrijas pilsoņiem pēc tam, kad Eiropas Cilvēktiesību tiesa bija noteikusi pagaidu aizsardzības pasākumus, tostarp nodrošināt viņus ar pārtiku, ūdeni un medicīnisko palīdzību.
Savukārt prokuratūra uzskata, ka Raubiško devusi norādījumus patvēruma meklētājiem nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu un Eiropas Cilvēktiesību tiesai iesniegusi nepatiesu informāciju par viņu atrašanās vietu.
Tiesas debatēs prokurore iepriekš lūdza Raubiško piespriest pusotra gada cietumsodu, taču pirmās instances tiesa piemēroja ievērojami maigāku sodu – 200 stundu sabiedrisko darbu.
Lietu apelācijas instancē plānots sākt skatīt 25. novembrī.