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Traģiska negadījuma dēļ Rīgā kavējas vilcieni; cilvēks gājis bojā
Sestdien Rīgā traģiska negadījuma dēļ tika traucēta vilcienu kustība, informē Valsts policija un AS "Pasažieru vilciens" (PV).
Ap plkst. 11.45 Rīgā, Pureņu ielā, vilciens uzbrauca gājējam, kurš no gūtajām traumām mira notikuma vietā. Policija pašlaik skaidro notikušā apstākļus.
Aculiecinieki sociālajos tīklos iepriekš ziņoja, ka negadījums noticis posmā starp Imantas un Babītes stacijām.
Negadījuma dēļ tika atcelts vilciens maršrutā Rīga–Dubulti, kas no Rīgas bija plānots plkst. 12.15.
Savukārt vilciens Dubulti–Rīga, kas aties plkst. 11.09, apstājies posmā Babīte–Imanta. Tā paredzamais kavējums bija aptuveni 50 minūtes.
Arī vilcienam Sloka–Rīga Babītes stacijā bija noteikts kavējums – aptuveni 40 minūtes.