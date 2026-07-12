Izglītības ministre rosina skolās vairāk mācīt attiecību veidošanu un sadarbības prasmes
Skolās lielāka uzmanība būtu jāpievērš ne tikai fiziskajai veselībai, bet arī attiecību veidošanai, uzvedībai un sadarbības prasmēm, uzskata jaunā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA).
Ministre norādīja, ka ģimenes veselības mācība nav tikai jautājums par fizisko veselību, bet arī par to, kā cilvēki savstarpēji komunicē, veido attiecības un risina konfliktus.
Pēc viņas domām, šādu prasmju stiprināšana skolās varētu palīdzēt mazināt vardarbību un problēmas risināt jau preventīvi, nevis cīnīties tikai ar sekām.
Indriksone uzsvēra, ka galvenā atbildība par bērna audzināšanu ir ģimenei, taču arī skolai ir būtiska loma bērnu sociālo prasmju attīstīšanā.
Pagaidām vēl nav skaidrs, vai šīs tēmas tiks ieviestas kā atsevišķs mācību priekšmets. Ministre norādīja, ka vispirms jāizvērtē, kā attiecību un uzvedības jautājumus visefektīvāk iekļaut esošajā izglītības sistēmā.
Runājot par vērtību izglītību, Indriksone sacīja, ka par pamatu būtu jāņem Satversmes ievads, kurā ietvertas Latvijas attīstības pamatvērtības – tradīcijas, cieņa pret cilvēku, daba un atbalsts tiem, kuriem klājas grūtāk.
"Mums nekas jauns nav jāizgudro, tur ir viss vajadzīgais ielikts," sacīja ministre.
Vienlaikus viņa uzskata, ka jāizvērtē kompetenču pieejas "Skola 2030" īstenošana, lai skaidrāk noteiktu, kādas zināšanas un prasmes skolēniem jāapgūst katrā izglītības posmā.
Ministre arī norādīja, ka lielāka uzmanība būtu jāvelta Latvijas vēstures apguvei, jo jauniešu zināšanas šajā jomā esot nepietiekamas.