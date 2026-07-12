Pēc Jelgavas cietuma slēgšanas atklāts, cik darbinieku saglabājuši darbu.
Pēc Jelgavas cietuma slēgšanas darbu citās Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) struktūrvienībās turpina vai uz tām pārcelti 97 no 142 bijušajiem cietuma darbiniekiem, informē IeVP.
Pirms Jelgavas cietuma slēgšanas tajā strādāja 142 cilvēki, tostarp piecas ārstniecības personas. IeVP norāda, ka prioritāri tika vērtētas iespējas saglabāt darbiniekus dienesta sistēmā, piedāvājot viņiem turpināt darbu citās pārvaldes struktūrvienībās.
Ar 24 amatpersonām dienesta attiecības izbeigtas, tostarp saistībā ar pensionēšanās vecuma sasniegšanu, dienesta termiņa beigām vai amata vietu samazināšanu. Par pārējiem darbiniekiem lēmumi vēl tiek pieņemti individuāli, ņemot vērā viņu situāciju.
Pēc Jelgavas cietuma slēgšanas uz jauno Liepājas cietumu kopumā pārvietoti 242 ieslodzītie. Pēdējie ieslodzītie tika pārvesti 27. jūnijā.
Jelgavas cietums oficiāli tika slēgts 30. jūnijā. Šis lēmums ir daļa no ieslodzījuma vietu sistēmas reformas, kuras mērķis ir pāreja uz modernāku un drošāku sodu izpildes sistēmu, norāda Tieslietu ministrija.
Jaunais Liepājas cietums ļauj pakāpeniski atteikties no novecojušām ieslodzījuma vietām un efektīvāk izmantot valsts resursus. Kompleksā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem, un tajā ietilpst sešas ēkas vairāk nekā 37 000 kvadrātmetru platībā.
Jelgavas cietuma ēkas pēc slēgšanas nodotas Jelgavas pašvaldībai tās funkciju īstenošanai.
Šogad uz jauno Liepājas cietumu plānots pārvietot arī ieslodzītos no Daugavpils.