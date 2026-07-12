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Šodien 10:20
Brīvdienās pieķerti pieci stipri iereibuši autovadītāji; daļai konfiscēs automašīnas
Sestdien Latvijā pieci autovadītāji pieķerti pie stūres stiprā alkohola reibumā, un par šiem gadījumiem sākti kriminālprocesi, informē Valsts policija.
Kopumā par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sestdien sākti seši administratīvā pārkāpuma procesi – trīs Zemgalē, divi Rīgas reģionā un viens Vidzemē.
Pieci autovadītāji bija tādā reibumā, kas pārsniedza 1,5 promiles. Šajos gadījumos sākts kriminālprocess – trīs gadījumi reģistrēti Rīgas reģionā, viens Vidzemē un viens Latgalē.
Diviem dzērājšoferiem automašīnas tiks konfiscētas, savukārt no vēl trim paredzēts piedzīt transportlīdzekļa vērtību.
Valsts policija atgādina, ka transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā apdraud ne tikai paša vadītāja, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku dzīvību un veselību.