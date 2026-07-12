Apmaldījās mežā un pazuda uz vairākām stundām - Smiltenes novadā cilvēku atrada, izmantojot dronu un skaņas signālus
Sestdien pēc vairākas stundas ilgiem meklēšanas darbiem Smiltenes novada Apes pagastā glābēji atrada mežā apmaldījušos cilvēku, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Izsaukums saņemts plkst. 14.14, kad kļuva zināms, ka cilvēks apmaldījies mežā. Meklēšanas darbos tika izmantots kvadricikls un bezpilota gaisa kuģis jeb drons.
Lai palīdzētu cilvēkam atrast pareizo virzienu, glābēji izmantoja ugunsdzēsēju autocisternas skaņas signālus. Pēc tiem izdevās noteikt cilvēka atrašanās vietu – viņš tika atrasts aptuveni 1,5 kilometru attālumā no vietas, kur bija devies mežā.
Glābēji cilvēku iznesa no meža un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Darbi notikuma vietā noslēdzās plkst. 20.37.
Savukārt Rīgā sestdien pusdienlaikā ugunsdzēsēji steidzās uz Brīvības gatvi, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī bija aizdedzies bez uzraudzības atstāts ēdiens. No piedūmotā dzīvokļa izglābts viens cilvēks, bet ugunsgrēks tika likvidēts nepilnas pusstundas laikā.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 46 izsaukumus – astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 27 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi izrādījās maldinājumi.