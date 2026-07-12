Svētdien baudīsim vasarīgu siltumu, bet vakarā sinoptiķi brīdina par negaisiem
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Sabiedrība

Svētdien baudīsim vasarīgu siltumu, bet vakarā sinoptiķi brīdina par negaisiem

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Jauns.lv/LETA

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Svētdien Latvijā gaiss iesils līdz +21...+27 grādiem, un lielākajā valsts daļā gaidāms silts un lielākoties sauss laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Svētdien baudīsim vasarīgu siltumu, bet vakarā sin...

Dienas laikā vietām iespējams īslaicīgs lietus, savukārt vakarā valsts austrumu daļā pastāv iespēja veidoties stipriem negaisiem. Tos var pavadīt intensīvas lietusgāzes un krasas vēja brāzmas, kas sasniegs 15–19 metrus sekundē. Sinoptiķi neizslēdz arī lokālu krusu.

Lielākajā Latvijas daļā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš.

Rīgā svētdiena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Lielāko dienas daļu spīdēs saule, tikai brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, bet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23...+25 grādiem.

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