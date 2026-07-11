Pēc lietainajām dienām svētdien Latvijā gaidāms līdz +27 grādu siltums
Foto: Paula Čurkste/LETA
Sabiedrība

Pēc lietainajām dienām svētdien Latvijā gaidāms līdz +27 grādu siltums

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Svētdien Latvijā kļūs ievērojami siltāks – termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz +27 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Pēc lietainajām dienām svētdien Latvijā gaidāms lī...

Dienā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos ir varbūtība veidoties stipriem negaisiem - gan ar stiprām lietusgāzēm, gan krasām vēja brāzmām līdz 15 - 19 metriem sekundē. Nav izslēgts, ka lokāli negaisu pavadīs arī krusas graudi, norāda sinoptiķi.

Valsts lielākajā daļā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš.

Galvaspilsētā laiks būs pārsvarā sauss, un lielāko dienas daļu spīdēs saule. Vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Ziemeļu puses vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni, un gaiss iesils līdz +23...+25 grādiem.

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