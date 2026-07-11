Meklē 1997. gadā dzimušo Aināru Kuzminu, vīrietim, iespējams, ir veselības problēmas
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Meklē 1997. gadā dzimušo Aināru Kuzminu, vīrietim, iespējams, ir veselības problēmas

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Valsts policijas Austrumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1997. gadā dzimušo Aināru Kuzminu, kurš ar automašīnu “Opel Mokka” ar valsts reģistrācijas numura zīmi MD2719 šā gada 9. jūlijā aizbrauca makšķerēt.

Meklē 1997. gadā dzimušo Aināru Kuzminu, vīrietim,...

Pēdējā telefona atrašanās vieta bijusi Carnikavas pagasta Lilastē. Personai iespējamas veselības problēmas.

Valsts policija aicina aplūkot personas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

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