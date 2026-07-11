112
Šodien 13:40
Šī rīta traģiskajā avārijā uz Tallinas šosejas bojāgājušie ir Turcijas pilsoņi
Valsts policija informējusi, ka trīs no sestdienas rītā uz Tallinas šosejas avārijā bojāgājušajiem ir Turcijas pilsoņi ar Somijas uzturēšanās atļaujām.
Visi trīs Turcijas pilsoņi atradušies vieglajā automašīnā, savukārt bojāgājušais kravas furgona vadītājs ir Latvijas valstspiederīgais.
Jauns.lv jau informēja, ka šorīt ap pulksten 5.47 notika kravas furgona un automašīnas "BMW" sadursme, kuras rezultātā bojā gāja kravas furgona vadītājs un trīs cilvēki no automašīnas "BMW".
Valsts policija sākusi kriminālprocesu un pārbaudīs, vai automašīnu vadītāji nav atradušies pie stūres reibumā.