Šī rīta traģiskajā avārijā uz Tallinas šosejas bojāgājušie ir Turcijas pilsoņi
Foto: LETA
112

Šī rīta traģiskajā avārijā uz Tallinas šosejas bojāgājušie ir Turcijas pilsoņi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Valsts policija informējusi, ka trīs no sestdienas rītā uz Tallinas šosejas avārijā bojāgājušajiem ir Turcijas pilsoņi ar Somijas uzturēšanās atļaujām.

Šī rīta traģiskajā avārijā uz Tallinas šosejas boj...

Visi trīs Turcijas pilsoņi atradušies vieglajā automašīnā, savukārt bojāgājušais kravas furgona vadītājs ir Latvijas valstspiederīgais.

Jauns.lv jau informēja, ka šorīt ap pulksten 5.47 notika kravas furgona un automašīnas "BMW" sadursme, kuras rezultātā bojā gāja kravas furgona vadītājs un trīs cilvēki no automašīnas "BMW".

Valsts policija sākusi kriminālprocesu un pārbaudīs, vai automašīnu vadītāji nav atradušies pie stūres reibumā.

Tēmas

Valsts policijaTallinas šosejaTurcijaBMW

Citi šobrīd lasa