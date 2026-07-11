Latgaliešu valoda dzīvo tālāk – Rēzeknē to apguvuši teju 140 skolēni
Foto: Paula Čurkste/LETA
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Latgaliešu valoda dzīvo tālāk - Rēzeknē to apguvuši teju 140 skolēni

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Lai latgaliešu valoda turpinātu skanēt arī nākamajās paaudzēs, pagājušajā mācību gadā Rēzeknē to apguva gandrīz 140 skolēnu, liecina pilsētas 2025. gada pārskats.

Latgaliešu valoda dzīvo tālāk – Rēzeknē to apguvuš...

Latgaliešu valodas apguve 2025./2026. mācību gadā nodrošināta trīs Rēzeknes skolās - Rēzeknes sākumskolā, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā un Rēzeknes 5. pamatskolā. 

Kopumā latgaliešu valodas nodarbībās iesaistīti 136 skolēni. Lielākais iesaistīto skolēnu skaits ir Rēzeknes sākumskolā - 56 skolēni. Rēzeknes 5. pamatskolā latgaliešu valodu apguva 42 bērni, bet Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā - 38 skolēni.

Pašvaldībā norāda, ka latgaliešu valodas nodrošināšana veicina reģionālās kultūras un identitātes apzināšanos, kā arī stiprina izglītojamo saikni ar Latgales kultūrtelpu.

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