Novadu ziņas
Šodien 13:31
Latgaliešu valoda dzīvo tālāk - Rēzeknē to apguvuši teju 140 skolēni
Lai latgaliešu valoda turpinātu skanēt arī nākamajās paaudzēs, pagājušajā mācību gadā Rēzeknē to apguva gandrīz 140 skolēnu, liecina pilsētas 2025. gada pārskats.
Latgaliešu valodas apguve 2025./2026. mācību gadā nodrošināta trīs Rēzeknes skolās - Rēzeknes sākumskolā, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā un Rēzeknes 5. pamatskolā.
Kopumā latgaliešu valodas nodarbībās iesaistīti 136 skolēni. Lielākais iesaistīto skolēnu skaits ir Rēzeknes sākumskolā - 56 skolēni. Rēzeknes 5. pamatskolā latgaliešu valodu apguva 42 bērni, bet Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā - 38 skolēni.
Pašvaldībā norāda, ka latgaliešu valodas nodrošināšana veicina reģionālās kultūras un identitātes apzināšanos, kā arī stiprina izglītojamo saikni ar Latgales kultūrtelpu.