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Rīgas galvenajās peldvietās ūdens temperatūra saglabājas 17 līdz 21 grāda robežās
11. jūlijā ūdens temperatūra Rīgas valstspilsētas peldvietās saglabājusies 17 līdz 21 grāda robežās. Glābēji arvien atgādina būt uzmanīgiem ūdenstilpju tuvumā.
Vissiltākais ūdens joprojām ir Ķīšezerā un Bābelītē, kur ūdens temperatūra sasniegusi +21 grādu.
Pie Ķīpsalas un Bolderājas karjerā ūdens temperatūra ir + 20 grādi, bet Daugavā pie Lucavsalas - + 19 grādo, Rumbulas peldvietā ūdens temperatūra ir +18 grādi.
Savukārt peldvietās Rīgas jūras līcī ūdens ir vēsāks. Vecāķos, Daugavgrīvā un Vakarbuļļos ūdens temperatūra ir + 17 grādi.
Pamatā kārtības sargi drošību uz ūdens peldvietās uzrauga katru dienu no plkst.10.00 līdz 22.00. Savukārt naktī nepieciešamības gadījumā palīdzību var saņemt sešās glābšanas stacijās (Vecāķu, Vakarbuļļu, Lucavsalas, Rumbulas, Bābelītes un Ķīšezera).