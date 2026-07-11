Politika
Šodien 12:18
Tramps: Ar Irānu sarunas turpināsies, taču pamiers ir beidzies
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka piekritis turpināt sarunas ar Irānu, vienlaikus uzsverot, ka pamiers starp abām valstīm ir beidzies.
Starp ASV un Irānu kopš jūnija nav notikušas tiešas sarunas, bet Irānas mediji ziņoja, ka Teherānā ir ieradusies delegācija no vidutājvalsts Kataras.
Vairāk nekā trīs nedēļas pēc vienošanās parakstīšanas, kuras mērķis bija pārvērst pamieru par ilgstošu mieru, apšaudes starp abām pusēm šonedēļ draudēja ar pilna mēroga reģionāla kara atsākšanos.
"Irānas Islāma Republika ir lūgusi mūs turpināt sarunas. Mēs esam piekrituši to darīt, bet ASV ir viņiem skaidri paziņojušas, ka uguns pārtraukšana ir beigusies!" Tramps piektdien paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Tramps arī NATO samitā šonedēļ bija paziņojis, ka pamiers ir galā un ka sarunas ar Irānu "ir tikai laika izšķiešana".