Sākusies sarunu festivāla "Lampa" otrā diena, gaidāmi vēl 200 pasākumi
Pēc rosīgi aizvadītas pirmās dienas Sarunu festivāls LAMPA šodien turpinās! Organizatori aicina ikvienu doties uz Cēsīm - otrajā festivāla dienā vēl norisināsies vairāk nekā 200 sarunu, diskusiju, darbnīcu un citu notikumu.
Piektdien Sarunu festivāla LAMPA pirmā diena noslēdzās ar tradicionālo Politiķu disko. Pie DJ pults šogad stājās ārlietu ministre Baiba Braže, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns un politiskās partijas "Progresīvie" līdzpriekšsēdētāja Agnese Lāce. Vakara noskaņu palīdzēja radīt DJ Māra Sleja.
Šodien festivāla programmā gaidāmas sarunas par drošību, veselību, demokrātiju, mākslīgo intelektu, uzņēmējdarbību, Eiropas nākotni, kultūru un daudzām citām demokrātijai nozīmīgām tēmām. Līdzās diskusijām darbosies arī miniLAMPA bērniem un ģimenēm, veselības un labbūtības zonas, Brīvbode, Lampdarības telts Ukrainas atbalstam un citas festivāla aktivitātes.
Plkst. 21.15 uz DOTS skatuves sāksies viens no gaidītākajiem Sarunu festivāla LAMPA notikumiem – Politiķu cepiens. Četri komiķi: Rūdolfs Kugrēns, Jānis Kronis, Anete Konste un šī gada debitants, aktieris un režisors Matīss Budovskis asprātīgi ķidās politiķu publiskās dzīves spožākos un ne tik spožos mirkļus. Šoreiz humoristu pārbaudījumu būs gatavi izturēt Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks, bijusī kultūras ministre un bijusī Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde, Saeimas sekretārs un 14. Saeimas deputāts Jānis Grasbergs, kā arī Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs un 14. Saeimas deputāts Harijs Rokpelnis. Vakaru vadīs aktieris un komiķis Jānis Skutelis.
Jauns.lv piedāvā tiešraidē sekot līdzi festivāla nozīmīgākajām diskusijām un spilgtākajiem notiekumiem.