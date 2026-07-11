Diskusijā sarunu festivālā "Lampa" aktualizēs jautājumus par sieviešu drošību militārajā dienestā
11. jūlijā plkst. 18.00 sarunu festivālā LAMPA “Lampdarības” teltī sadarbībā ar labdarības organizāciju “Tavi Draugi” notiks diskusija “Sievietes sargā. Latvija atbalsta. Kā sievietēm atbilstošs formas tērps militārajā dienestā var glābt dzīvības”.
Aizsardzības un drošības nozares pārstāvji, nevalstiskā sektora pārstāvji un Ukrainas armijas kareives diskutēs par sieviešu drošību militārajā dienestā, piemērota ekipējuma nozīmi un izaicinājumiem mūsdienu aizsardzībā.
Kopš 2022. gada februāra Ukraina varonīgi aizstāv savu valsti pret pilna mēroga Krievijas iebrukumu. Ukrainas bruņotajos spēkos šobrīd dien vairāk nekā 70 tūkstoši sieviešu, no kurām vairāk nekā 10 tūkstoši atrodas frontes līnijā. Viņu pieredze apliecina, ka militārais ekipējums nav tikai komforta jautājums – pielāgots formas tērps un individuālie aizsardzības līdzekļi var būt izšķiroši kareives drošībai un dzīvības glābšanai.
Diskusija pievērsīsies līdzšinējai pieejai, kurā militārais ekipējums pārsvarā izstrādāts pēc vīriešu ķermeņa parametriem, bet neatbilst sievietes ķermeņa proporcijām un nenodrošina pilnvērtīgu aizsardzību un iespējas pildīt dienesta pienākumus. Sarunas dalībnieki diskutēs par nepieciešamību nodrošināt sievietēm atbilstošu ekipējumu, vienlīdzīgas iespējas dienestā un iekļaujošu militāro vidi.
Diskusijā piedalīsies Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle, NBS Štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļodone, Eiropas Sieviešu lobija viceprezidente un viena no Sieviešu sadarbības tīkla Latvijā dibinātājām Edīte Kalniņa, Ukrainas armijas kareive Anastasiija Mutseja – Aidar atsevišķā triecienpulka preses virsniece, kaujas mediķe, māte un veterāne, uzņēmuma “Brasa Defence Systems Soldier Systems” vadītāja un Latvijas Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas valdes locekle Una Zariņa, kā arī biedrības “Zemliachky” līdzdibinātāja Kseniia Drahaniuk. Diskusiju vadīs žurnāliste Eva Johansone.
Saruna aicinās paraudzīties uz sieviešu lomu valsts aizsardzībā plašāk, uzsverot, ka mūsdienīga aizsardzības sistēma nozīmē ne tikai vienlīdzīgas iespējas dienestā, bet arī risinājumus, kas palīdz saglabāt karavīru veselību, drošību un dzīvību.