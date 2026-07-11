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Šodien 10:36
Ēdiena gatavošana vīrietim Imantā varēja beigties traģiski
Piektdien Rīgā, Imantā no piedūmotām telpām izglābts cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Vakar plkst. 21.10 saņemts izsaukums uz Zentenes ielu, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. No piedūmotajām telpām ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku.
Mājoklī dūmu detektora brīdinošo signālu ugunsdzēsēji nesaklausīja.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 50 izsaukumus - 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 26 uz glābšanas darbiem, bet vēl 12 izsaukumi bija maldinājumi.