Uz Tallinas šosejas šorīt notikusi traģiska avārija - četri bojāgājušie
Uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem sestdienas rītā notikusi traģiska avārija, kurā dzīvību zaudēja četri cilvēki. Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem kopējais bojāgājušo skaits sasniedzis sešus.
Valsts policia informē, ka ap pulksten 5.47 notikusi kravas furgona un automašīnas "BMW" sadursme, kuras rezultātā bojā gāja kravas furgona vadītājs un trīs cilvēki no automašīnas "BMW".
Valsts policija sākusi kriminālprocesu un pārbaudīs, vai automašīnu vadītāji nav atradušies pie stūres reibumā.
VAS "Latvijas Valsts ceļi" informēja, ka patlaban notikuma vietā satiksme notiek pa vienu joslu virzienā uz Ainažiem.
Tikmēr vakar notikuši vēl divi traģiski negadījumi. Piektdienas vakarā Iecavas pagastā notika automašīnas "BMW" un "Renault" sadursme, kuras rezultātā cietas piecas personas un viena gāja bojā. Savukārt Valkas novada Zvārtavas pagastā, iespējams, kvadricikla vadītājs netika galā ar tā vadību un apgāzās, kā rezultātā no gūtajām traumām gāja bojā.
Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 25 personas. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 534 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 254 par ātruma pārsniegšanu un seši par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti divi administratīvo pārkāpumu procesi un pieci kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā sākts viens kriminālprocess.