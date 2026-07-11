Traģiska diennakts uz Latvijas ceļiem - seši bojāgājušie un 25 cietušie
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 25 personas un sešas gājušas bojā, informē Valsts policija.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 534 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 254 par ātruma pārsniegšanu un seši par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi un pieci kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā uzsākts viens kriminālprocess.
Seši bojāgājušie vienā diennaktī
Vakar, 10. jūlijā, ap pulksten 16.58 Bauskas novadā, Iecavas pagastā, uz autoceļa P93 notika automašīnas “BMW” un “Renault” sadursme, kuras rezultātā cieta piecas personas un viena gāja bojā. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Savukārt Valkas novadā, Zvārtavas pagastā, iespējams, kvadricikla vadītājs netika galā ar tā vadību un apgāzās, kā rezultātā no gūtajām traumām gāja bojā.
Šorīt, 11. jūlijā, ap pulksten 5.47 notika kravas furgona un automašīnas “BMW” sadursme, kuras rezultātā bojā gāja kravas furgona vadītājs un trīs cilvēki no automašīnas “BMW”.