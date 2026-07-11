Šodien piekrastes pilsētās un ciemos plaši atzīmēs Jūras svētkus
Šodien Latvijas pilsētās un ciemos plaši atzīmēs Jūras svētku dienu. Aģentūra LETA apkopojusi informāciju par svētku svinēšanas vietām un aktivitātēm.
Liepājā Jūras svētkus atzīmēs ar plašu muzikālo programmu
Liepājā Jūras svētki sāksies plkst. 11 ar piemiņas brīdi pie Pieminekļa bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem, godinot cilvēkus, kuru dzīve, darbs un liktenis bijis cieši saistīts ar jūru.
No plkst. 12 svētku sāksies muzikālā, izklaidējošā un izzinošā programma. Svētkus vadīs Liepājas teātra aktieri Armands Kaušelis un Agnese Jēkabsone. Programmu atklās bērnu popgrupas "Sprīdīši" un "Pērlītes", bet turpinājumā mazākos svētku apmeklētājus priecēs Liepājas Leļļu teātra muzikālais minikoncertuzvedums "Puksīšballe".
Dienas gaitā uz skatuves kāps Liepājas vokāli instrumentālā apvienība "Aģenti", kuras sastāvā uzstājas trīs paaudžu aktieri - Edgars Pujāts, Kaušelis un Valts Skuja. Viņu izpildījumā skanēs Jāņa Lūsēna, Imanta Kalniņa, Jāņa Strazda un Ulda Marhileviča mūzika. Jūrmalas parkā uzstāsies elektroniskās deju mūzikas grupa "Elpo".
Vakara programmu plkst. 19 atklās indiepopa grupa "YŪT", bet turpinājumā uz skatuves kāps grupa "Autobuss debesīs" ar klausītājiem labi zināmām dziesmām. Svētku izskaņā Jūrmalas parku piepildīs dziedātājas Aijas Andrejevas uzstāšanās.
Ģimenēm ar bērniem visas dienas garumā būs atvērts "Brīnumvējš" - vieta, kur mazie svētku apmeklētāji kopā ar vecākiem varēs piedalīties izglītojošās un izklaidējošās norisēs. Dienu piepildīs starptautisku ielu teātra un cirka mākslinieku priekšnesumi no Polijas, Slovēnijas un Honkongas.
Svētku noskaņu brīvdabas plenērā iemūžinās mākslinieces Monta Krafte un Dana Sece. Kraftes darbos svētku apmeklētāji varēs atpazīt Liepājas ielas, ēkas un dabas ainavas, savukārt Sece savā daiļradē pievēršas jūrai un piekrastei.
Pludmalē no smiltīm taps atpazīstamas Liepājas vietas un simboli, piemēram, Liepājas enkurs, Ziemeļu forti un Liepājas tramvajs. Pasākuma dienā apmeklētāji varēs kļūt par daļu no liepājnieku un pilsētas viesu alejas, atstājot smiltīs savas plaukstas nospiedumu un parakstu.
Savukārt jūras krastā darbosies Jūras vēja laboratorija, kurā Liepājas pludmales apmeklētāji varēs iepazīt Baltijas jūru kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnieku komandu. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties pētnieciskā zvejas tīkliņa vilkšanā un tā sastāva izpētē, atklājot, cik daudzveidīga ir jūras iemītnieku pasaule piekrastē. Jūras izziņa turpināsies arī tematiskajās darbnīcās, kurās apmeklētāji varēs aplūkot Baltijas jūras zemūdens pasauli akvārijos un mikroskopa palielinājumā, iepazīt zinātnieku ūdenslīdēju tērpus un instrumentus, kā arī uzzināt, kā pētnieki ievāc zemūdens paraugus. Tāpat būs iespēja noskaidrot, kādi faktori ietekmē jūras vides kvalitāti un kā to cilvēki var saudzēt un aizsargāt.
Visas dienas garumā Jūras svētku teritorijā darbosies amatnieku un mājražotāju tirdziņš, kurā vairāk nekā 150 dalībnieku piedāvās pārtikas produktus, pašu darinātus mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus, kā arī citus svētku noskaņai atbilstošus darinājumus.
Ventspils ļaus iepazīt zvejnieku dzīvi un zivju zupas noslēpumus
Ventspilī šodien Ostas ielas promenādes jaunajā daļā tiks sagaidīts Jūras valdnieks Neptūns. Dienas garumā uz skatuves uzstāsies Dailes teātra aktieru ansamblis "Ilga", šova "X faktors" uzvarētājs Jurģis Namejs Zvejnieks un grupa "Lādezers".
Improvizētajā "Zvejnieku sētā" būs iespēja piedzīvot zvejnieku dzīves pieredzi, piedaloties tīklu lāpīšanā, zivju kūpināšanā, kopīgas zivju zupas vārīšanā, ķilavu meistarklasē, dančos un rotaļās.
Izaicinājumā "Zvejnieka dēls" dažādos pārbaudījumos tiks noskaidroti spēcīgākie un veiklākie dalībnieki. Svētku programmā iesaistīsies arī Ventspils Jauniešu māja ar izzinošām spēlēm un Atbalsta centrs "Cimdiņš" ar radošo darbu izstādi un labdarības tirdziņu.
Vakara programmas kulminācijā paredzēts grupas "Sudden Lights" koncerts. Pēc tā ballēties gribētāji pulcēsies naktsklubā "Silrak", kur līdz rīta gaismai par muzikālo atmosfēru rūpēsies dīdžeji un reperis Prusax.
Vecpilsētas tirgū no plkst. 10 līdz 13 būs sastopami tēli - Nāra un viņas Tirgus dziesmu orķestris. Viņi muzicēs, improvizēs un uzstāsies apmeklētājiem.
Jūras svētku noskaņu Ventspils Vecpilsētas tirgū šodien papildinās arī SIA "Bella AK" vārītā zivju zupa. Zupu varēs izgaršot no plkst. 8 tirgus laukumā, Tirgus ielas pusē, SIA "Bella AK" stendā. Bērni zivju zupu varēs nobaudīt bez maksas. SIA "Bella AK" piedāvās arī iegādāties savu zivju produkciju.
Tirgū varēs iegādāties zivis, mājražotāju ēdienus un dzērienus svētku galdam, saldējumus, saldumus un amatnieku radītos izstrādājumus.
Šodien paziņos arī piejūras garšu konkursa "Zivju zupas mēriņš" uzvarētājus.
Pāvilostā Jūras svētkus svinēs sportiskā gaisotnē
Pāvilostā Zvejnieksvētki sāksies ar pludmales volejbola turnīru "Zvejnieku svētku kauss 2026". Dzintaru ielas posmā no Tirgus ielas līdz muzejam darbosies svētku tirgus, aiz Āķagala apmeklētājiem būs pieejamas ūdens atrakcijas, bet Pāvilostas novadpētniecības muzejā varēs apskatīt Viļņa un Initas Beihmaņu gleznu izstādi "Pa ceļam".
Pēcpusdienā Pāvilostas ostā skanēs grupas "Roja" koncerts, sekos jahtu un laivu parāde kopā ar Jūras valdnieku, uzstāsies Milleru Balandīnu ģimene, kā arī Rihards Saule ar grupu. Visas dienas garumā interesenti varēs doties izbraucienos ar laivām pa Sakas upi un jūru.
Svētku noslēgumā Upesmuižas parka estrādē notiks svētku zaļumballe ar grupu "Galaktika" un DJ J-One.
Izjādes zirga pajūgā un muzikāli pārsteigumi Jūrmalciemā
Jūrmalciemā Zvejnieksvētkus svinēs pie sabiedriskā centra "Ievas". Plkst. 15 notiks svētku atklāšana un karoga pacelšana. Dienas laikā uzstāsies ansambļi "Albatrosas" un "Klaipeda", akordeonistu ansamblis "Baltai" un "Nīcaviņa", kā arī līnijdeju grupa "Labākie gadi". Apmeklētāji varēs doties izjādēs zirga pajūgā, piedalīties ģimeņu izklaides spēlēs, vērot apvienības "Aģenti" priekšnesumu un sagaidīt Jūras valdnieku Neptūnu. Darbosies svētku tirdziņš.
Svētku noslēgumā uzstāsies grupa "Zebrene", DJ Kučieris un grupa "ELeR2".
Rojā - makšķerēšanas sacensības, kabrioletu parāde un Lauris Reiniks
Rojā Zvejnieksvētki sāksies plkst. 6 pie Rojas upes ar makšķerēšanas sacensībām bērniem un pieaugušajiem. Plkst. 9 stadionā un Rojas ielās notiks Rojas pusmaratona festivāls, bet pludmalē plkst. 10 sāksies pludmales volejbola spēles. Rojas Jūras zvejniecības muzejā no plkst. 10 līdz 18 varēs bez maksas apskatīt ekspozīcijas. Ostas ielā no plkst. 10 varēs iepirkties Zvejnieksvētku tirdziņā, bet plkst. 11 varēs klausīties Ufo radio "Runā Roj'!". Ostā būs iespēja vizināties ar pirātu kuģi "Lībava" un jahtām. Pludmalē uzstāsies Edvards Strazdiņš. Plkst. 13 ieradīsies Jūras valdnieks, kas dosies goda braucienā kabrioletos pa Rojas ielām, kā arī būs citas aktivitātes. Lielā balle ar grupu "Labvēlīgais tips", Lauri Reiniku, "Singapūras satīnu", "Lauku muzikantiem", "Roju" un citiem mūziķiem pludmalē sāksies plkst. 20 un ilgs līdz rītam.
Kolka aicina piedalīties ģimeniskās aktivitātēs ar jūras iemītnieku
Kolkas stadionā no plkst. 9 darbosies svētku tirdziņš un būs dažādas aktivitātes visai ģimenei. Plkst. 12 Kolkas Lībiešu saieta namā atvērs lībiešu dziesmu krājumu "Min nim um loul. Mans vārds ir dziesma". Plkst. 14 jūrmalā pie SIA "Līcis-93" ēkas ieradīsies jūras iemītnieks, spēlēs pūtēju orķestris "Ugāle" un notiks svētku gājiens līdz stadionam. Plkst. 15 estrādē būs dažādi priekšnesumi, plkst. 16 - Ineses Ērmanes un Havjera Fernandesa koncerts. Svētku izskaņā plkst. 21 būs grupas "Otra puse", Edgara Pujāta un grupas "Pipari" koncerts un balle.
Ar kravas auto parādi un "Līviem" svētkus aizvadīs Engurē
Engurē plkst. 11 sāksies svētku gājiens, kam sekos kravas auto parāde. Plkst. 13 Auniņparka estrādē notiks Mārtiņa Egliena un Karīnas Tatarinovas koncerts un plkst. 17 - izrāde bērniem "Atkal Pifs" Auniņparka estrādē.
Visas dienas garumā Engures pludmalē būs skatāms kravas auto saiets. Savukārt vakarā Engures pludmale pārvērtīsies par svētku epicentru ar grupām "Līvi", "100 Debija", "Bukte", "Z-Scars" un DJ Tomu Grēviņu. Plkst. 1 Auniņparka estrādē notiks balle kopā ar grupu "Melody Makers".
No sportiskām aktivitātēm līdz ķilavu meistarklasei - Lapmežciemā
Lapmežciemā svētki sāksies ar sportiskām aktivitātēm. Lapmežciema parkā no plkst. 10 darbosies mājražotāju tirdziņš un radošās darbnīcas, kā arī būs ķilavu meistarklase, zivju vēršana, blīvēšana, kūpināšana, degustācija, zvejas tīklu lāpīšana un zivju zupas vārīšana.
No plkst. 19 Lapmežciema stadions pārtaps par muzikālo ostu, kur uzstāsies Atvara, "Pērkons", Rolands Čē, "Citi zēni" un DJ Ķilkuts.
Ar muzikālu sveicienu visas dienas garumā Jūras svētkus atzīmēs Salacgrīvā
Salacgrīvas centrā no rīta notiks bezmaksas svētku programma. Apmeklētājus sagaidīs amatnieku un mājražotāju tirgus ar ēdieniem, radošās darbnīcas, kā arī atrakcijas un aktivitātes.
Laukumā pie kultūras nama plkst. 11 būs svētku atklāšana. Dienas programmu vadīs mūziķis Aivars Birzmalis. Plkst. 12 notiks Raimonda Paula dziesmu koncerts "Piparmētru tēja" ar Mārtiņa Kantera dalību. Plkst. 13.20 paredzēta Salacgrīvas akordeonu ansambļa un japāņu taiko bungu grupas "Kira Taiko" uzstāšanās.
Plkst. 14 notiks Antras Stafeckas akustiskais koncerts, bet plkst. 15.30 - ballīte pie upes kopā ar grupu "Sestā jūdze".
No plkst. 16 līdz 3 Zvejnieku parka estrādē notiks lielkoncerts, kurā uz vienas skatuves uzstāsies Intars Busulis ar "Abonementa orķestri", "Lauku muzikanti", Miks Galvanovskis, "Līvi", Žoržs Siksna un Fiņķis.