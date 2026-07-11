Mālpils šodien aicina uz Zemeņu svētkiem
Šodien Mālpils aicina piedalīties vienā no vasaras garšīgākajiem notikumiem - Zemeņu svētkiem. Tie Mālpilī norisināsies nu jau sesto gadu.
Siguldas novada pašvaldības Komunikācijas pārvalde informē, ka šī gada Zemeņu svētku lielā tēma ir "Roķīgā zemene". Svētki plānoti daudzveidīgi, vienojot kultūru, mākslu, sportu, uzņēmējdarbību un roķīgu vasaras baudījumu koncertprogrammā.
Svētku atklāšanu iezīmēs tradicionālais gājiens, kurā Mālpils saime ieskandinās svētkus, aicinot piedalīties iedzīvotājus, kolektīvus, uzņēmumus ar ģimenēm.
Visas dienas garumā Zemeņu svētkos būs amatnieku un mājražotāju tirgus. Savukārt mākslas muižā svētku laikā būs skatāma starptautiska konkursizstāde "Teodors 2026", kas veltīta tēlnieka Teodora Zaļkalna 150 gadu jubilejai. Zemeņu svētku jaunums būs modes skate "Ar zemeni uz mēles". Paredzēta modes parāde ar zemenei raksturīgām nokrāsām un balvām.
Zemeņu svētkos apmeklētājus priecēs svētku koncerts par, kuru rūpēsies Ulda Marhilēviča komanda. Dienas programmā uz lielās skatuves gaidāmi pasākumi bērniem un pieaugušajiem, savukārt vakarā - roķīgs koncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem un grupām. Noslēgumā gaidāma balle.
Svētkos piedalīsies amatiermākslas kolektīvi, būs "Sarunas zemeņu dīvānā", darbosies kafejnīcu un bufetes zona, kā arī dažādas aktivitātes visām paaudzēm. Sporta cienītājiem būs iespēja piedalīties futbola turnīrā, virves vilkšanā un plānots "Ķer un servē" bumbu turnīrā.
Ieeja Zemeņu svētkos ir bez maksas.