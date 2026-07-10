Imanta Lancmaņa jubilejas izstādes atklāšana
Kultūrtelpā "Ola Foundation", svinīgā un izsmalcinātā atmosfērā atklāta izcilā mākslinieka, mākslas vēsturnieka un sabiedriskā darbinieka Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejai ...
FOTO: vīns, smalkas sarunas un izcila māksla! Latvijas slavenības pulcējas Imanta Lancmaņa jubilejas izstādes atklāšanā
Šodien Rīgā, kultūrtelpā "Ola Foundation", svinīgā un izsmalcinātā atmosfērā tika atklāta izcilā mākslinieka, mākslas vēsturnieka un sabiedriskā darbinieka Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejai veltītā izstāde "Pagātne tagadnē". Sveikt gaviļnieku un baudīt mākslu bija ieradušās daudzas Latvijā labi pazīstamas personības.
Izstādes atklāšanas pasākums pulcēja īstu Latvijas kultūras un sabiedrības ziedu, kas baudīja atkalredzēšanās prieku skaistajā kultūrtelpas pagalmā.
Viesu vidū, malkojot vīnu un sirsnīgi daloties iespaidos, bija manāma gan talantīgā aktrise Rēzija Kalniņa, gan vienmēr elegantā uzņēmēja un finansiste Ilze Auzere. Tāpat mākslas svētkus nepalaida garām arī labdarības organizācijas "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta un citi pazīstami kultūras mīļotāji.
Pats vakara galvenais varonis – Imants Lancmanis – viesus sagaidīja lieliskā noskaņojumā.
Jaunā ekspozīcija "Pagātne tagadnē" mākslas baudītājiem piedāvā patiešām unikālu iespēju vienuviet iepazīt dažādus Lancmaņa radošās darbības posmus. Kā norāda rīkotāji, izstādē līdzās mākslinieka jaunākajiem darbiem ir skatāma arī ļoti plaša retrospektīva viņa daiļrades izlase.
Izstādē vienkopus pulcēti nozīmīgi darbi no vairākām vadošajām Latvijas mākslas institūcijām un privātkolekcijām. Ekspozīcijas apmeklētāji var aplūkot gleznas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Rundāles pils muzeja, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, mākslas centra "Zuzeum", kā arī no "ABLV Bank" vērtīgās mākslas kolekcijas.