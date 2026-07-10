Nāvējošās straumes jūrā laupa vīrieša dzīvību: aculiecinieki stāsta par baisajiem apstākļiem Garciemā. VIDEO
Spēcīga vēja un bīstamu pārrāvuma straumju dēļ Garciema pludmalē jūrā noslīcis aptuveni 40 gadus vecs vīrietis, vēsta raidījums "Degpunktā".
Saskaņā ar aculiecinieku sniegto informāciju, negadījuma laikā jūrā bijuši lieli viļņi un veidojusies spēcīga vilkme dziļumā. Vairāki pludmales apmeklētāji, kuri pirms traģēdijas atradušies ūdenī, bīstamo apstākļu dēļ peldēšanos pārtraukuši.
Kāds vietējais iedzīvotājs raidījumam atklāj, ka neilgi pirms nelaimes atradies jūrā kopā ar bērniem. Drīz vien atpūtnieks sajutis briesmas, jo viļņi pēkšņi sākuši nākt no dažādām pusēm. "Vienā brīdī sajutu tādu spēcīgu vilkmi iekšā. Tad, protams, uzreiz momentāli izrāvu bērnus ārā, pārtraucām peldēšanu un devāmies mājās," stāsta vīrietis.
Tikai vēlāk, redzot pludmales virzienā traucamies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādi, ģimene uzzinājusi traģisko vēsti – tieši tajā pašā vietā no ūdens izcelts noslīcis vīrietis.
Cietušo, izmantojot pelddēli, no jūras izcēlis Jurģa kaimiņš, kurš neilgi pirms tam pats identisku iemeslu dēļ bija pametis ūdeni, jo sajutis bīstamos viļņus. Glābēja sieva jūrā dzirdējusi vien īsu saucienu pēc palīdzības, bet drīz pēc tam vīrietis jau manīts bezpalīdzīgi cilājamies viļņos vēl pirms pazušanas zem ūdens. NMPD mediķiem vīrieša dzīvību glābt neizdevās.