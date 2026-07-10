Videokameras fiksē pamatīgi iereibuša motorollera vadītāja "varoņdarbus" Daugavpilī. VIDEO
Trešdienas vakarā Daugavpils pašvaldības policija aizturēja pamatīgi iereibušu un pārgalvīgu motorollera vadītāju. Vīrietis ar tikko iegādātu braucamo traucās pa gājēju ietvēm, rupji ignorējot gan sarkanos luksofora signālus, gan citus satiksmes noteikumus.
Kā informē Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, 8. jūlija vakarā pilsētas videonovērošanas kameras fiksēja ārkārtīgi bīstamu braucēju. Vīrietis uz motorollera bez aizsargķiveres un bez Latvijas normatīvajiem aktiem atbilstošas valsts reģistrācijas numura zīmes pārvietojās pa ietvēm.
Vērojot šo haotisko braukšanas stilu, videonovērošanas posteņa darbiniekiem uzreiz radās pamatotas aizdomas, ka pie stūres sēdies iereibis cilvēks.
Informācija nekavējoties tika nodota pilsētā patrulējošajām pašvaldības policijas ekipāžām. Pārgalvīgais braucējs gan turpināja savu likumpārkāpumu sēriju, taču drīz vien viņu panāca un apturēja tuvākā brīvā pašvaldības policijas vienība.
Sākot sarunu ar vīrieti, likumsargi uzreiz sajuta spēcīgu un alkoholam raksturīgu smaku. Arī vadītāja uzvedība skaidri nodeva viņa reibuma stāvokli. Iedzīts stūrī, vīrietis atzinās, ka pirms sēšanās pie stūres patiešām lietojis grādīgos dzērienus. Savukārt, skaidrojot numurzīmes trūkumu, viņš taisnojās, ka motorolleri iegādājies pavisam nesen un vēl nav paguvis to oficiāli reģistrēt.
Tālākais motorollera vadītāja liktenis un atbildība par iespaidīgo pārkāpumu buķeti tagad ir Valsts policijas rokās, kurai pārkāpējs tika nodots turpmāko procesuālo darbību un sodu piemērošanas veikšanai.