VIDEO: pirmie akordi jau izskanējuši: Mežaparkā aizvadīts grandiozā koncerta "Manai dzimtenei" ģenerālmēģinājums
Šodien Mežaparka Lielajā estrādē aizvadīts iespaidīgā kopdziedāšanas koncerta “Manai dzimtenei” ģenerālmēģinājums, bet jau rīt, 11. jūlijā, tūkstošiem dziedātāju un skatītāju no Latvijas un visas pasaules vienosies kopīgā dziesmā.
Kā liecina pasākuma rīkotāju informācija, uz skatuves kāps vairāk nekā 200 koru, pulcējot iespaidīgu dalībnieku skaitu – vairāk nekā 6000 dziedātāju. Varenajam kopkorim pievienosies arī sabiedrībā populāri solisti un dziedošie aktieri, padarot šo vakaru par neaizmirstamu muzikālu un garīgu pārdzīvojumu.
Koncerta programmas centrālais ass būs leģendārā maestro Raimonda Paula radītās melodijas. Tās ir dziesmas, kuras zina, mīl un savās sirdīs lolo teju katrs, tāpēc pasākuma veidotāji īpaši parūpējušies, lai skatītāji nebūtu tikai pasīvi vērotāji. Īpašu noskaņu radīs iespēja aktīvi līdzdarboties – ikviens apmeklētājs varēs kļūt par daļu no lielā kopkora, dziedot līdzi gan solistiem, gan tūkstošiem koristu.
Vakara noslēgumā – maģiska sadziedāšanās nakts
Pēc koncerta oficiālās daļas pasākuma apmeklētāji aicināti nesteigties mājup, jo estrādē norisināsies īpaša sadziedāšanās nakts. Tajā skanēs dziesmas, kuras iepriekš izvēlējušies paši dziedātāji un skatītāji, ļaujot Mežaparka priežu mežam izskanēt brīvā un sirsnīgā kopā būšanas atmosfērā.
Jau šodien Mežaparkā tika aizvadīts pasākuma ģenerālmēģinājums, kurā izskanēja pirmie varenie kopkora akordi. Ziņai pievienotajos video ikvienam ir iespēja ielūkoties šodienas mēģinājuma norisē un sajust gaidāmā koncerta grandiozo atmosfēru.