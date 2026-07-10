Dombrava lauž sadarbību ar bēgļu atbalsta biedrību; saskata rupjus pārkāpumus simtiem tūkstošu vērtos projektos
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) esot lauzis iepriekšējo ministru noslēgtos Iekšlietu ministrijas sadarbības memorandus ar biedrībām "Gribu palīdzēt bēgļiem" un "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls", izriet no politiķa paziņojuma tviterī.
Viņš norāda, ka abas organizācijas caur valsts budžetu un Eiropas Savienības fondiem ir saņēmušas simtiem tūkstošu eiro, par ko patlaban notiek pārbaudes.
Dombrava informē, ka sākta programmu analīze, kurās paredzēts finansējums arī no Iekšlietu ministrijas fondiem nevalstisko organizāciju finansēšanai. Ministrs apgalvo, ka ir realizēta virkne projektu par simtiem tūkstošu eiro. Izlases kārtā Finanšu ministrija ir apskatījusi vienu no šādiem projektiem un secinājusi, ka būs nepieciešams 100% apmērā visu naudu atmaksāt, jo ir saskatāmi rupji pārkāpumi.
Ministrija projektos saskata ļoti aizdomīgas aktivitātes, kur, iespējams, tiesībsargājošām iestādēm būs jāiesaistās attiecībā uz atsevišķiem projektiem, kuros nevalstiskās organizācijas par simts tūkstošiem eiro izlikušās, ka tās integrē cilvēkus, vedot viņus uz cirku vai citām aktivitātēm, norāda Dombrava.
Viņš vērš uzmanību arī uz to, ka Eiropas Savienības fondi paredz vērtēt organizācijas, kas iesaistījušās projektu īstenošanā, lai tās neradītu draudus nacionālajai drošībai un tām būtu laba reputācija. "Ja mēs runājam par vienu šo konkrēto organizāciju, tad atgādināšu, ka tur ir notiesājošs spriedums pirmajā instancē. Tas vien jau ir izslēdzošs faktors, lai varētu saņemt finansējumu," uzskata Dombrava.
Iekšlietu ministrija jau ir konstatējusi nopietnus pārkāpumus projektā "Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem", informē ministrs. Savukārt organizācijas "Gribu palīdzēt bēgļiem" viena no padomes loceklēm esot bijusi iesaistīta Baltkrievijas hibrīdkara aktivitātēs, atbalstot personas, kuras nelegāli šķērso valsts robežu.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, projekta "Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem" partneri ir "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" un Latvijas Pašvaldību savienība.
Projekta ieviešanas periods ir no 2024. gada 1. jūlija līdz 2027. gada 30. aprīlim.
Projektā plānots nodrošināt mācības 35 stundu apjomā 250 personām - sabiedriskā transporta termināļu un Valsts robežsardzes darbiniekiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ārstniecības personām, izglītības darbiniekiem, kultūras darbiniekiem un jaunatnes lietu speciālistiem.
Projekts tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda mērķī "Likumīga migrācija un integrācija" aktivitātē "Starpkultūru komunikācijas mācības dažādu jomu profesionāļiem". Projekts saņēma finansējumu atklāta konkursa rezultātā 246 755 eiro apmērā.