Aculiecinieka foto
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Šodien 18:53
Rīgā noslēgusies Daugavā iekritušā cilvēka meklēšanas operācija
Piektdien Rīgā, Daugavā pie Dzelzceļa tilta, norisinājās plaši meklēšanas un glābšanas darbi. Tie tika sākti pēc tam, kad tika saņemta informācija par ūdenī iekritušu cilvēku.
Notikuma vietā strādāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji, izvēršot aktīvus meklēšanas pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk atrastu nelaimē nonākušo. Tāpat notikuma vietā dežurēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi.
Kā liecina portāla "Jauns.lv" aculiecinieku uzņemtie kadri, glābšanas operācija norisinājās upes posmā starp Dzelzceļa un Akmens tiltiem.
Notikuma vietā ūdens akvatorija tika apsekota, izmantojot divas laivas, VUGD kateri un eholoti. Diemžēl meklēšanas darbu laikā cilvēku atrast neizdevās, tādēļ piektdienas pēcpusdienā glābšanas operācija tika pārtraukta.