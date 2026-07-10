Festivāla “Lampa” pirmās dienas spilgtākie mirkļi
Cēsis uz divām dienām kļūst par vietu, kur satiksies idejas, viedokļi un drosmīgas sarunas — 10. un 11. jūlijā pilsētā ...
FOTO: tūkstošiem apmeklētāju un karstas debates - Cēsīs ar vērienu atklāts festivāls "Lampa"
Cēsīs pilnā sparā rit Sarunu festivāla "Lampa" pirmā diena. Jau kopš festivāla atklāšanas tūkstošiem apmeklētāju pulcējušies festivāla norises vietās, lai klausītos, diskutētu un iesaistītos sarunās par šī gada centrālo jautājumu "Par ko nedrīkst nerunāt?"
Pirmās dienas laikā festivālā notikušas jau vairāk nekā 150 sarunas, diskusijas, intervijas, darbnīcas un performances. Lielu apmeklētāju interesi izraisījuši pasākumi par mentālo veselību, mākslīgo intelektu, uzņēmējdarbību, bet īpaši kupli apmeklētas bijušas arī sarunas par dzimtas sakņu pētniecību.
Sarunu festivāls “Lampa” - “Rīgas Viļņu" diskusija “Toksiskā pašpietiekamība"
Izdevniecība “Rīgas Viļņi” Atklāto sarunu teltī piedāvāja trīs diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām — toksisku pašpietiekamību, bērnu un pusaudžu mentālo ...
Festivāla teritorijā visas dienas garumā valda rosīga un dzīva atmosfēra. Apmeklētāji ne tikai piepilda skatuves un teltis, bet aktīvi iesaistās arī "miniLampas" aktivitātēs, veselības un labbūtības zonās, Brīvbodē, Lampdarības teltī, "Laiks lasīt" teltī un citās festivāla norisēs. Arī laikapstākļi šodien ir festivālam labvēlīgi – Cēsīs spīd saulīte, ļaujot pilnvērtīgi baudīt sarunas un kopā būšanu pils parkā.
"Katru gadu mani pārsteidz tas, cik ātri Cēsu pils parks pārvēršas par vietu, kur pilnīgi sveši cilvēki sāk sarunāties. Vieni atnāk uz konkrētu diskusiju, citi vienkārši pastaigāties, bet ļoti bieži viņi aiziet ar kādu jaunu domu, jaunu jautājumu vai jaunu sarunu. Manuprāt, tā ir viena no skaistākajām lietām, kas "Lampā" notiek," saka Sarunu festivāla "Lampa" direktore Egita Prāma.
Sarunu festivāls “Lampa” - “Rīgas Viļņu" diskusija "Kāpēc aizvien vairāk bērnu vēlas beigt dzīvi?"
Izdevniecība “Rīgas Viļņi” Atklāto sarunu teltī notika saruna “Kāpēc aizvien vairāk bērnu vēlas beigt dzīvi? Kā pasargāt bērnus un pusaudžus ...
Pirmās dienas programma vēl turpinās. Vakara gaitā apmeklētājus gaida vairākas no festivāla gaidītākajām norisēm, tostarp partiju premjera kandidātu debates, FuckUp Nights, jau tradicionālais Politiķu disko, kā arī iespēja uz DOTS skatuves lielā ekrāna sekot līdzi FIFA Pasaules kausa ceturtdaļfināla spēlei.
Sarunu festivāls "Lampa" turpināsies arī sestdien, 11. jūlijā, kad visas dienas garumā notiks vēl simtiem sarunu un diskusiju, bet vakara noslēgumā festivāla apmeklētājus smīdinās Politiķu cepiens.
Sarunu festivāls “Lampa” - “Rīgas Viļņu" diskusija "Divas sirdis. Šķiramies vai tomēr dzīvojam laimīgi kopā?”.
Atklāto sarunu teltī notika saruna “Divas sirdis. Šķiramies vai tomēr dzīvojam laimīgi kopā?”
Ar pilnu programmu un praktisko informāciju iespējams iepazīties Sarunu festivāla "Lampa" mājaslapā www.festivalslampa.lv un mobilajā lietotnē. Ieeja visos festivāla pasākumos ir bez maksas.
Sarunu festivāls "Lampa" ir vieta brīvai un cieņpilnai domu apmaiņai, vērtīgām sarunām, prāta asināšanai un redzesloka paplašināšanai. Tā ir platforma visiem, kam ir, ko teikt, un visiem, kas gatavi uzklausīt. Galvenais festivāla mērķis ir stiprināt demokrātijas, diskusiju un cieņpilnu sarunu kultūru Latvijā.