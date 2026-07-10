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Papildināts:Šodien 19:00
Traģiska pēcpusdiena uz ceļa Iecava-Jelgava: smagā divu auto sadursmē gājis bojā cilvēks, vēl pieci slimnīcā
Uz P93 šosejas, posmā starp Jelgavu un Iecavu, noticis smags ceļu satiksmes negadījums. Viens cilvēks gājis bojā, bet vairāki cietuši.
Negadījums noticis uz autoceļa Iecava-Jelgava pie Zālītes skolas, informēja Valsts policijā. Kā informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, trīs cilvēki negadījumā cietuši smagi, divi guvuši vieglas traumas un viens gājis bojā. Visi pieci cietušie nogādāti uz slimnīcām.
Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas uz P93 šosejas, posmā starp Jelgavu un Iecavu, notikusi smaga sadursme. Negadījuma seku likvidēšanā un palīdzības sniegšanā iesaistītas gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) brigādes, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).
Ceļu satiksmes negadījuma vietā satiksme ir pilnībā atjaunota.