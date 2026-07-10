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Šodien 18:06
Smaga avārija uz Jelgavas-Iecavas šosejas: notikuma vietā strādā glābēji un mediķi, satiksme apgrūtināta
Uz P93 šosejas, posmā starp Jelgavu un Iecavu, noticis smags ceļu satiksmes negadījums. Notikuma vietā šobrīd aktīvi strādā operatīvie dienesti, un autovadītājiem jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas uz P93 šosejas, posmā starp Jelgavu un Iecavu, notikusi smaga sadursme. Šobrīd negadījuma seku likvidēšanā un palīdzības sniegšanā iesaistītas gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) brigādes, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).
Oficiāla informācija par cietušajiem personām un precīziem avārijas izcelšanās apstākļiem pagaidām vēl nav pieejama, jo operatīvie dienesti turpina darbu notikuma vietā.
Satiksme šajā šosejas posmā var būt ievērojami apgrūtināta vai pat bloķēta, tāpēc autobraucēji tiek aicināti būt pacietīgiem vai iespēju robežās izvēlēties citus apbraucamos ceļus.