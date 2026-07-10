Turaidas pļava uz vienu dienu pārtaps par svētkiem: notiks “Siena diena”
25. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 17.00 Turaidas muzejrezervātā notiks “Siena diena” – brīvdabas pasākums, kurā apmeklētāji varēs iepazīt senās siena pļaušanas un vākšanas tradīcijas, pašiem izmēģināt senos darbus un sajust īstas siena talkas noskaņu.
Šajā dienā Turaidas pļava kļūs par dzīvu mantojuma skolu, kur satiksies senās prasmes, dabas vērtības un Eiropas kultūras mantojums. Apmeklētāji varēs ierasties sev ērtā laikā un piedalīties dažādās izzinošās un praktiskās aktivitātēs.
Pasākuma laikā būs iespēja vērot, kā meistari sagatavo izkapti, demonstrē pareizu pļaušanas tehniku un stāsta, kāpēc senāk zāli pļāva agri no rīta, kad nozīme bija gan laikapstākļiem, gan rasai. Meistaru vadībā ikviens interesents varēs arī pats izmēģināt pļaušanu ar izkapti.
Dienas gaitā darbosies dažādas meistardarbnīcas – apmeklētāji varēs iepazīt pļavas augus, uzzināt par siena sagādes darbiem pēc pļaušanas, izmēģināt rīku darbnīcu, piedalīties “Pļavas rakstu” aktivitātēs un iepazīt dabisko pļavu nozīmi Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
Īpašas norises paredzētas arī ģimenēm ar bērniem – darbosies bērnu pļava ar radošām un izzinošām aktivitātēm.
Pasākuma programmā paredzēts arī “Talkas galds un pļavas atpūta”, savukārt Klaušinieku mājā apmeklētāji varēs dzirdēt stāstus par Eiropas pļavu tradīcijām. Par Vidzemes etnogrāfisko un etnobotānisko pieredzi stāstīs etnogrāfe Indra Čekstere, bet Eiropas brīvprātīgo kustības pārstāvji dalīsies pieredzē par to, kā siena laiks tiek piedzīvots citās Eiropas valstīs.
Dienas noslēgumā no plkst. 15.30 līdz 17.00 notiks siena talkas sadziedāšanās un sadancošanās kopā ar grupu “AGA-BAND”.
“Siena diena” Turaidā aicina ne tikai skatīties, bet arī pašiem piedalīties – izmēģināt pļaušanas un siena vākšanas darbarīkus, uzzināt par siena zārdu gatavošanu, pareizu siena kraušanu un pat apgūt vienkāršākas izkapts izgatavošanas prasmes.
Šogad pasākumā piedalīsies arī Eiropas mantojuma brīvprātīgo kustības pārstāvji, kuri Turaidas muzejrezervātā uzturas divas nedēļas, palīdzot dabisko pļavu veidošanā un apsaimniekošanā. Viņi dalīsies stāstos par siena vākšanas tradīcijām dažādās Eiropas vietās.
Pasākuma organizatori aicina apmeklētājus dalīties arī savās atmiņās par siena laiku. Līdzi var ņemt fotogrāfijas, kurās iemūžinātas siena talkas un ar tām saistītās norises.
Turaidas muzejrezervāta ļaudis aicina baudīt arī siena talkai raksturīgu pašu gatavotu cienastu un piedzīvot dienu, kad pļava kļūst par svētkiem.