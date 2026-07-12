Gaujas buķete smaržu pudelītēs. Cēsnieks Agnis Elperis rada ziedūdeņus no paša savāktiem dabas labumiem
Kamēr lielākā daļa cilvēku vasaras smaržas glabā tikai atmiņās, cēsnieks Agnis Elperis tās iepilda pudelītēs.
Gaujas Nacionālā parka pļavās ievāktie augi viņa koprades darbnīcā "Zindari" Cēsīs pārtop hidrolātos. Smaržu meistars rada aptuveni piecdesmit veidu hidrolātus jeb ziedūdeņus.
No Latvijas pļavām līdz Austrijai
“Lielāko daļu izejvielu es ievācu pats. Tie ir gan skujkoki – priedes, egles un kadiķi, gan lapu koki un to daļas – liepas, bērzu, kļavu un lazdas lapas, liepziedi. Vācu pļavu augus, piemēram, asinszāles un vībotnes, kā arī pīlādžus un mežrozītes. Gatavoju unikālu mežrozīšu hidrolātu, ko daudzas dāmas ļoti slavē. Pasaulē plašāk pazīstams ir rožūdens, ko iegūst no kultivēto rožu ziedlapiņām, savukārt mans hidrolāts tiek gatavots no savvaļas mežrozīšu ziedlapiņām.
Mežrozīšu vākšana gan ir īss sezonas darbs – tā ilgst nepilnu mēnesi. Taču šajā laikā man izdodas ievākt pietiekami daudz smaržīgo ziedlapiņu,” stāsta Agnis.
Cēsnieks darbojas arī Austrijā, kur līdzīgi kā dzimtajā pusē top šie dabas produkti. Agnis atklāj, ka mīt Augšaustrijā, pie robežas ar Vāciju, nelielā pilsētā Šerdingā pie Innas upes.
“Austrijā es augus hidrolātiem nelasu, jo tas nav tik vienkārši. Tāpēc man arī šajā valstī ir ražojumi tieši no Gaujas tīrajām pļavām. Man līdzi ir jau izkaltēti augi, kuri tur pārtop ziedūdeņos. Bet ir tādi, kuri mūsu zemē neaug – vairāki Indijas un Āfrikas augi. Austrijā esmu iesācis, bet viss prasa laiku. Šoruden pabeigšu ražošanas sezonu Cēsīs un turpināšu Austrijā,” Agnis atklāj savus plānus.
Klienti ir no Austrijas un Vācijas. Bijuši pasūtītāji no Somijas, Nīderlandes, pat no Amerikas, bet tomēr vēl salīdzinoši maz. “Tikt tik lielā tirgū – tas process nav ne ātrs, ne lēts. Ziedūdeņi ir maza niša, un tajā ir milzum daudz lielo uzņēmēju. Ar zemām cenām tevi neviens tur negaida,” nosaka Agnis, piebilstot, ka pašam ļoti patīk vākt augus un ziedus. Tagad, esot Latvijā, regulāri dodoties mežos un pļavās jau no pieciem rītā. Svaigais ievākums uzreiz tiek nogādāts darbnīcā pie destilēšanas iekārtām.
Kā tikt pie ziedūdens
“Hidrolāti bija viens no maniem darbības veidiem, un izrādījās, ka pats veiksmīgākais. Gaujas pļavās un mežos ir ekoloģiski tīri augi. Es neņemu tos, kuri auguši ceļmalās, pie šosejām. Labāk vākšu mazāk, kaut tas ir grūtāk un ilgāk. Pie Gaujas taču ir milzīga dažādu ziedu un augu bagātība! Vienīgi dažas izejvielas tur nav atrodamas, piemēram, kumelītes un kliņģerītes, kuras parasti audzē lauku sētās. Arī ābeles savvaļā īsti neaug, tāpēc pēc ābeļziediem jādodas uz lauku mājām. Tas pats attiecas uz ceriņiem – pie Gaujas tie neaug,” vērtē cēsnieks, atklājot, ka pats produkta tapšanas process ilgst apmēram sešas stundas un šajā laikā top trīs līdz pieci litri ziedūdens. Tam nepieciešami aptuveni 20–25 litri svaigu augu. Patiešām ļoti daudz, lai būtu spēcīgs aromāts.
Agnis produktu ražo viens pats, palīgi ir pie iepakošanas un nosūtīšanas. “Cilvēki pamazām pāriet uz dabīgo kosmētiku, un man ir ļoti spēcīgi ziedūdeņi, jo augus destilācijai nežēloju. Protams, varēju izvēlēties citas attīstības jomas, bet biju paņēmis pirmo hidrolātu aparātu un sāku darināt. Man plauktos bija dažu veidu ziedūdeņi, un, kad cilvēki pie manis iegriezās, bija par tiem interese, viņi izmēģināja un sāka iegādāties. Man ļoti iepatikās tas, ka es vairs nesēžu telpā tikai pie datora. Vienmēr esmu mīlējis dabu – mežus un pļavas,” teic cēsnieks, piebilstot, ka pavasarī pagatavojis pieneņu hidrolātu un šosezon tas taps arī no rudzupuķēm un kadiķogām. Ieceru ir patiešām daudz, jo Dabas māte ir ļoti dāsna.
Šobrīd piedāvājumā ir jau 50 veidu hidrolāti un 19 veidu augu izvilkumi eļļā.
“Augi bijuši pirms mums un paliks pēc mums. Pirmie medikamenti savulaik tapa no augiem, un tikai vēlāk parādījās ķīmija. Ar augiem un ziediem vēl ir un ir ko darīt. Es plānoju mācīties kādos izglītojošos kursos tieši par augu medicīnu, lai vairāk apgūtu šīs ļoti vajadzīgās zināšanas. Vēlos vairāk apgūt fitoterapiju. Domāju par augu izvilkumu, uzturā lietojamu augu hidrolātu gatavošanu nākotnē. Tas gan ir lēns un ļoti garš process,” par saviem plāniem stāsta Agnis un piebilst: “Tas, ka esmu šo procesu iemācījies tehniski, neatceļ manu sajūtu un izjūtas, mīlestību pret dabu. Mežā vai pļavā nevar ieiet kā postītājs – palūdz Dabas mātei atļauju saudzīgi noplūkt šo bagātību. To nevar darīt brutāli, postot dabu. Es nekad nenolasu visus ziedus vai lapas, bet paņemu tikai mazliet.” Agnis atzīst: nereti visapkārt plešas plaši labības lauki, bet ziedošu pļavu ir maz. Protams, tas ir labi un vajadzīgi, bet pietrūkst dabiskās pļavas ar vienkāršajām lauku puķītēm.
Smaržu meistara noslēpumi
“Ir augi, kurus var ievākt visu sezonu, piemēram, skujas. Turklāt ziemā var ļoti veiksmīgi gatavot hidrolātus no kaltētiem augiem. Tā nereti notiek ar lavandu, ko audzē daudzi. Ziemā gatavoju hidrolātus arī no kaltētām kumelītēm un kliņģerītēm. Tātad ražošana var turpināties visu gadu, ja vien ir pieejamas izejvielas.
Visvērtīgākie produkti top vasaras vidū no svaigiem augiem – tad tie ir visiedarbīgākie. Taču kaltēts augs, ja to destilē ar tvaiku, nezaudē savas vērtīgās īpašības,” bilst zinātājs.
No senčiem un tautas ticējumiem zināms, ka augiem ir dažādas īpašības.
No seniem laikiem uzskatīts, ka augi ietekmē ne tikai fizisko veselību, bet arī pašsajūtu, garastāvokli un emocionālo līdzsvaru. Ir senie rituāli, kuros izmanto augus. Kaut vai kvēpinām telpas ar kadiķu zariem, liekam pīlādzi mājas aizsardzībai. Daudzās tautas tradīcijās augiem piedēvē simbolisku un maģisku nozīmi. Tāpat augus mēdz saistīt ar astroloģiju un zodiaku.
“Man milzīgs pārsteigums bija par to, cik ļoti enerģētiska ir, piemēram, vībotne. Un par meža zemeņu lapām nevis no ezoteriskā aspekta, bet tīri no zinātnes viedokļa pēdējo desmit gadu laikā pasaulē bijuši tik fantastiski pētījumi. Tur patiešām ir lieli pārsteigumi,” priecājas Agnis.
Nobeidzot sarunu, uzņēmējs atzīst: “Šādiem mazajiem entuziastiem, kāds esmu arī es, jāsaprot, ka, uzsākot kaut ko jaunu, tu uzreiz neko īpašu nepelnīsi. Tas nav mega bizness, bet vienkārši tev ir patikšana, un ir iespēja nopelnīt naudu dzīvošanai. Par miljonāru nekļūsi, un ne jau superbagātnieks ir laimīgs. Vari tikai piepildīt savu dzīvi.”
Hidrolāti – kas tas ir?
*Hidrolāts ir dabīgs produkts, kuru iegūst augu destilācijas procesā. To bieži sauc arī par ziedūdeni. Atšķirībā no ēteriskajām eļļām, hidrolāts ir daudz maigāks, bet satur auga aktīvās vielas, kas labvēlīgi iedarbojas uz ādu un matiem.
*Hidrolāti (dabīgais smaržūdens, ziedūdens) lietojami mūsu veselībai, skaistumkopšanai, labsajūtai.
*Hidrolātus gatavo no ziediem, lapām, skujām, čiekuriem, pumpuriem, augļiem, mizas, saknēm. Destilējot augus ar karstu tvaiku, iegūst tīru auga būtību (ēteriskās eļļas un auga ķīmiskos savienojumus) un destilētu ūdeni.
*Hidrolāti ir īpaši piemēroti ikdienas lietošanai, jo tie nesausina ādu un nebojā tās dabisko aizsargbarjeru. Tie ir lieliska izvēle tiem, kas meklē dabīgu un maigu ādas kopšanu.
Kā lietot hidrolātu?
Hidrolāts ir universāls līdzeklis, un to var izmantot vairākos veidos:
*izsmidzināt uz sejas kā toniku pēc mazgāšanas;
*lietot dienas laikā ādas atsvaidzināšanai;
*izmantot pirms krēma vai eļļas uzklāšanas;
*pievienot sejas maskām vai kosmētikai;
*lietot matu un galvas ādas kopšanai.
Hidrolātu var lietot katru dienu, pat vairākas reizes dienā, jo tas ir maigs un piemērots ilgstošai lietošanai.