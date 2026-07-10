Premjera Andra Kulberga parlamentārā sekretāra amatā iecelts Krists Avots
Par Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) parlamentāro sekretāru no šodienas kļuvis Krists Avots, kurš līdz šim bija premjera ārštata padomnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un vēlēšanu jautājumos, informēja Valsts kancelejā.
Kā informē kancelejā, Avotam ir vairāk nekā 15 gadu pieredze tehnoloģiju, digitālās transformācijas un stratēģiskās vadības jomā, tostarp Latvijas lielāko tehnoloģiju uzņēmumu vadības komandās un padomēs.
Pirms kļūšanas par parlamentāro sekretāru Avots vadīja starptautisku aizsardzības tehnoloģiju jaunuzņēmumu un bija rezidējošais mentors "Unilab Defence/NATO DIANA" akseleratorā, kā arī iepriekš ir pasniedzis lekcijas Rīgas Ekonomikas augstskolā un Tartu Universitātē. Viņš ieguvis maģistra grādu digitālajā pārvaldībā Anglijā un Zviedrijā, kā arī bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā.
Tāpat piektdien Ministru prezidenta birojā darbu sācis ārštata padomnieks stratēģiskās plānošanas un jaunās ekonomikas jautājumos Didzis Dejus.
Dejus ir līdzdibinātājs un vadītājs Latvijas uzņēmumam "AM Craft", kas ražo lidmašīnu salonu detaļas, izmantojot industriālus 3D printerus, kā arī vairāku citu uzņēmumu īpašnieks. Pirms tam viņš strādājis kā biznesa konsultants gan paša uzņēmumā, gan "KPMG Baltics". Karjeras sākumā Dejus ir strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, informē kancelejā.