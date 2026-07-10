Drifta auto pārņems Daugavpils ielas - autovadītājiem jārēķinās ar ierobežojumiem
Jau šajā nedēļas nogalē norisināsies “Daugavpils Drifta festivāls”. Piektdien, 10. jūlijā, Drifta auto parādes brauciena laikā vairākās pilsētas ielās būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.
Parādes brauciens sāksies plkst. 20.00 no kartodroma “Blāzma” un Valsts policijas pavadībā virzīsies pa Blāzmas ielu, Liginišķu ielu, Lielo ielu, Vienības tiltu, Daugavas ielu, Imantas ielu, Cietokšņa ielu, Rīgas ielu līdz Vienības laukumam.
Plkst. 20.10 Vienības laukumā norisināsies Daugavpils Drifta vestivāla atklāšana ar koncertu un iespēju klātienē aplūkot drifta auto un satikt sportistus.
Pēc koncerta ap plkst. 22.45 drifta auto organizētā kolonā no Vienības laukuma virzīsies pa Ģimnāzijas ielu, Parādes ielu, Daugavas ielu, Vienības tiltu, Lielo ielu, Sēlijas ielu, Liginišķu ielu un Blāzmas ielu līdz kartodroms “Blāzma”, kur aizritēs nākamās festivāla dienas.
Drifta auto kolonas parādes brauciena laikā un pēc atklāšanas pasākuma iepriekš minētajā maršrutā gaidāmi īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.