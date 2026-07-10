VIDEO: Rīgā autovadītājs nogriež ceļu motociklistam, kurš ietriecas auto sānos
Šodien Duntes ielā Rīgā fiksēts ceļu satiksmes negadījums, kurā sadūrās vieglā automašīna un motocikls.
Video redzams, ka vieglās automašīnas vadītājs izbrauc no blakusceļa un nogriežas motociklista braukšanas ceļā. Motocikla vadītājs no sadursmes izvairīties nepaspēj un ietriecas automašīnas sānos.
Pēc trieciena motociklists nokrīt uz brauktuves, taču jau pēc neilga brīža pats pieceļas kājās.
Video izraisījis plašas diskusijas. Vairāki komentētāji norāda, ka konkrētais Duntes ielas krustojums esot bīstams un tajā būtu nepieciešams luksofors. “Tas krustojums ir vienkārši drausmīgs un intensīvas satiksmes laikā ļoti biedējošs,” raksta kāds aculiecinieks.
Citi atgādina, ka motociklistiem jābrauc īpaši piesardzīgi un vienmēr jārēķinās, ka autovadītājs viņus var nepamanīt. Tikmēr daļa lietotāju ar ironiju komentē BMW vadītāja rīcību: “Cik grūti ir saprast, ka BMW ir priekšroka visos krustojumos neatkarīgi no zīmēm.” Daudzi komentētāji arī pauduši cerību, ka motociklists sadursmē nav nopietni cietis.