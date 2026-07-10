Pāragri mūžībā devusies žurnāliste Liena Britāne.
Sabiedrība
Šodien 15:54
Mūžībā devusies žurnāliste un redaktore Liena Britāne
Mūžībā devusies Latvijā pazīstama žurnāliste un redaktore Liena Britāne, liecina informācija sociālajos tīklos.
"Smagākā cīņa ir beigusies. Nu pie savas mammas un tēta," vēstīts sociālajā tīklā "Facebook".
Ierakstā norādīts, ka Liena mūžībā devās ceturtdien, 9. jūlijā.
Liena Britāne savu profesionālo pieredzi ilgstoši saistīja ar izdevniecību “Žurnāls Santa”, kur vadīja recepšu žurnālu “Ievas Virtuve”. Viņa iesaistījās arī citu izdevniecības žurnālu satura veidošanā, gatavojot publikācijas par dzīvesstilu, psiholoģiju, dārzkopību un lauku dzīvi tādiem izdevumiem kā “Annas Psiholoģija”, “Mans Dārzs” un “Lauku Māja”.
Portāls Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Lienas Britānes ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.