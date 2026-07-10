Mārupes novadā pie iepriekš sodīta vīrieša atrod pusmiljonu nelegālo cigarešu
Šā gada pavasarī Valsts policija pie kāda iepriekš sodīta vīrieša konstatēja pusmiljonu nelegālo cigarešu. Noskaidrots, ka persona nelegālās akcīzes preces tirgoja plašam klientu lokam. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.
2026. gada aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknī saistībā ar saņemtu informāciju par kādas personas iespējamām nelikumīgām darbībām akcīzes preču aprites jomā tika uzsākta izmeklēšana.
Aprīļa sākumā par nelikumīgo akcīzes preču uzglabāšanu un realizāciju lielā apmērā Mārupes novadā tika aizturēts 1982. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš sodīts par analoģiskiem noziedzīgiem nodarījumiem. Veicot kratīšanu vīrieša lietošanā esošā automašīnā un dzīvesvietā, policisti konstatēja un atsavināja 500 000 vienību nelegālas izcelsmes tabakas izstrādājumu. To vidū ir “Marlboro”, “NZ Gold”, “Winston” un “Davidoff” markas cigaretes bez akcīzes markām.
Aprēķināts, ka šīs personas noziedzīgo darbību rezultātā Latvijas Republikai nodarītais zaudējums ir 98 850 eiro.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas – par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.