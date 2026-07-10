Mālpilī gaidāmi “Roķīgās zemenes” svētki ar Igo, “Dzelzs vilku” un “Tumsu”
Jau rīt, 11. jūlijā, Mālpilī jau sesto reizi norisināsies Mālpils Zemeņu svētki, un šī gada svētku tematika ir “Roķīgā zemene”.
Koncertā uzstāsies Uldis Marhilevičs, Igo, Antra Stafecka un Ralfs Eilands, kā arī pašdarbības kolektīvi. Īpašu muzikālu pārsteigumu Zemeņu svētkiem sarūpējis mālpilietis Juris Kaukulis, pirmatskaņojot svētkiem veltītu dziesmu ar novadnieces Gunas Rozes vārdiem. Vakara programmā klausītājus priecēs arī grupas “Dzelzs vilks”, “Tumsa”, bet balles deju ritmos aicinās “Zelta kniede”. Visa vakara garumā par muzikālo atmosfēru rūpēsies DJ “Ballīšu zvērs”, bet vakaru vadīs liepājnieks ar roķīgu dvēseli – aktieris Mārtiņš Kalita.
Svētku diena iesāksies ar sporta aktivitātēm. Jau no plkst. 9.00 stadionā norisināsies futbola turnīrs sadarbībā ar sporta komentētāju žurnālistu Matīsu Timofejevu. Volejbola laukumā notiks sacensības “Ķer un servē bumbu” un turpat virves vilkšanas turnīrs.
No plkst.12.00 darbu sāks vērienīgais svētku tirgus, kas pulcēs vairāk nekā 200 mājražotāju, amatnieku, ēdinātāju un dažādu radošu pārsteigumu tirgotāju. Daudzi no dalībniekiem būs parūpējušies arī par īpašu zemeņu tematiku savos stendos, radot īstu svētku atmosfēru.
Viens no dienas krāšņākajiem notikumiem būs tradicionālais Zemeņu svētku gājiens posmā Sniedzes iela – Pils iela – Zemeņu iela. Dalībnieku roķīgajos un radošajos tērpus zemene satiksies ar rokmūzikas estētiku. Gājienā piedalīsies kolektīvi, uzņēmumi, ģimenes un draugu grupas, bet īpašu noskaņu radīs motociklisti, kuri palīdzēs ievadīt šī gada roķīgo svētku stāstu.
Pēcpusdienā uz Zemeņu lielās skatuves notiks modes skate “Zemenes uz mēles”, kuru krāsaino kostīmu parādi vērtēs un vadīs modes mākslinieks Dāvids (Romans Dāvids Andrejevs). Aplūkosim tērpus, ko radījuši mākslas virziena studenti, mājražotāji, šuvēji un skolēni. Uz lielās skatuves varēs izbaudīt bērnu un jauniešu programmu “Roķīgais trakums ar PERFAM”. Uzstāsies Mālpils Kultūras centra dejotāji kopā ar draugiem koncertā “Rokam pa vecam”.
Svētku laikā notiks arī publiska laureātu godināšana. Tiks apbalvoti Starptautiskā kūku konkursa “Roķīgākā zemeņu kūka” dalībnieki, kuru veikumu pēcāk varēs degustēt Mālpils muižā. Tiks sveikti arī starptautiskās mākslas konkursizstādes “Teodors ’26” laureāti.
Īpaši būs padomāts arī par ģimenēm ar bērniem. Radošajā pieturā darbosies dažādas meistardarbnīcas, mākslas un keramikas aktivitātes, būs iespēja izmēģināt koka spēles. “Sarunās Zemeņu dīvānā” izskanēs Mālpils kopienas stāsti. Pie svētku laukuma ikviens varēs izmantot īpašo “Foto kasti ar zemeni”, nofotografēties un uzreiz saņemt Zemeņu svētku foto. Lai šī un citas svētku ieceres tiktu realizētas, nozīmīga loma ir uzņēmumam “Mālpils ZemeNes”, kas šajos svētkos dāsni ļauj izbaudīt zemeņu garšu.
Mālpils muižā būs apskatāmas un nogaršojamas konkursa kūkas, darbosies muižas restorāns, grila bārs, saldējuma stacija un citas gardēžu pieturas. Apmeklētāji varēs baudīt zemenes dažādos veidos un iepazīt vietējo ražotāju piedāvājumu.
Svētku viesiem būs iespēja ne tikai baudīt koncertus, bet arī iepazīt Mālpili. ”Mākslas muižā” būs apskatāmas konkursa “Teodors’26” darbi un izskanēs grupas “aPēdājs” un “PND” koncerti. Būs atvērta Skulmju dzimtas mājas ekspozīcija un konkrētos laikos notiks ekskursijas pa Mālpili, kur varēs ciemoties pie zemeņu audzētājiem “Mālpils ZemeNes”, “Mežmaļi” un “Augusta Zemenes”. Mālpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā būs apskatāma atgūtā Oto Skulmes altārglezna un izskanēs koncertprogramma ar Mālpils vokālo grupu “Vokālā bilance”.
Tāpat tiek aicināts sekot līdz Mālpils Kultūras centra sociālajiem tīkliem, kur programma tiek papildināta un vēl ir atvērtas pieteikšanās modes skatei, kūku konkursam, futbola mačiem un virves vilkšanai. Mālpils Zemeņu svētki aicina ikvienu izbaudīt pozitīvākos svētkus vasaras pilnbriedā.