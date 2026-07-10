Prieks pārvēršas asarās! Brasā apzagts bērnu tirdziņš
Sāpīgu vilšanos piedzīvojuši bērni Brasas apkaimē, kuri pie savas mājas bija ierīkojuši nelielu Kalnu kristālu tirdziņu. Kamēr bērni uz brīdi aizgājuši rotaļāties pie kaimiņu sētas, kāds garāmgājējs, iespējams, paņēmis viņu tirgošanās vietā atstāto.
Par notikušo vēstīts sociālā tīkla “Facebook” grupā “Hospitāļu ielas un Brasas apkaimes kaimiņi”.
Ieraksta autore norāda, ka diena bērniem sākusies ar lielu prieku un aizrautību – viņi pie mājas bija izvietojuši pašu veidotu tirdziņu un tirgoja Kalnu kristālus. Tomēr, bērniem uz īsu brīdi atstājot savu tirgošanās vietu nepieskatītu, kāds cilvēks to esot apzadzis.
“Man sirds plīst uz pusēm, redzot bērnu sāpes par notikušo,” raksta sieviete, uzsverot, ka, lai gan bērniem tā bijusi mācība savu tirdziņu neatstāt bez uzraudzības, nekas neattaisnojot pieauguša cilvēka rīcību.
Ierakstam pievienots arī attēls, kurā, pēc autores teiktā, redzams iespējamais vainīgais. Tā kā personu attēlā ir grūti atpazīt, apkaimes iedzīvotāji aicināti ziņot, ja viņiem ir informācija par notikušo vai attēlā redzamo cilvēku.
Ierakstā atzīmēta arī Valsts policija, taču pašlaik nav zināms, vai par iespējamo zādzību policijā iesniegts oficiāls iesniegums.