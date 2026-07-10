Uzmanību autovadītājiem: Biķernieku mežā uz ceļa nogāzies koks
Foto: Facebook
Biķernieku mežā uz brauktuves nogāzies koks.
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Uzmanību autovadītājiem: Biķernieku mežā uz ceļa nogāzies koks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

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Piektdien, 10. jūlijā, Biķernieku meža apkārtnē uz ceļa nogāzies koks, apgrūtinot transportlīdzekļu un sabiedriskā transporta kustību, liecina sociālajos tīklos publicētā informācija.

Uzmanību autovadītājiem: Biķernieku mežā uz ceļa n...

Notikuma vietā uzņemtajā attēlā redzams, ka koks ir pārkāries pār brauktuvi un sabiedriskā transporta kontakttīklu. Tā tuvumā apstājies trolejbuss, savukārt automašīnu kustība turpinās pa sašaurinātu ceļa daļu.

Autovadītājus aicina būt īpaši piesardzīgiem, rēķināties ar iespējamu satiksmes palēnināšanos un iespēju robežās izvēlēties citu maršrutu.

Faktu par notikušo Jauns.lv apstiprināja arī uzņēmumā “Rīgas satiksme”, norādot, ka trolejbusu kustība bija traucēta aptuveni desmit minūtes, taču pašlaik tā ir pilnībā atjaunota.
 

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