Latvijas Arhitektūras gada balvai pieteikti 43 darbi - finālistus izziņos septembrī
Šogad ikgadējam nacionālajam arhitektūras konkursam un nozīmīgākajam apbalvojumam Latvijas arhitektūrā pieteikti 43 darbi, kurus var aplūkot konkursa rīkotāja, Latvijas Arhitektu savienības, mājaslapā. Tos nacionālā žūrija vērtēs divās kategorijās – objekti un procesi, un izvēlētie Latvijas Arhitektūras gada balvas finālisti tiks izziņoti septembrī, savukārt svinīgā apbalvošanas ceremonija norisināsies 17. oktobrī.
31. Latvijas Arhitektūras gada balvai (LAGB) pieteikto darbu klāsts atspoguļo pašreizējo Latvijas arhitektūras vidi, nozīmīgākos procesus un aicina ikvienu domāt par kvalitatīvu arhitektūru, vērtēt to un arī — svinēt. Finālisti, kuri tālāk pretendēs uz LAGB, tiks izziņoti preses konferencē septembrī, kad tiks publiskots arī starptautiskās žūrijas ārzemju ekspertu sastāvs.
Nacionālā un starptautiskā žūrija vērtēs divu veidu darbus — objektus (pabeigtus un ekspluatācijā nodotus darbus) un procesus (pētījumus, publikācijas, izglītojošus un citus sarīkojumus, kā arī jebkuru citu arhitektūras notikumu). Šogad konkursā pieteikts 31 objekts un 12 procesi, kas realizēti dažādās Latvijas vietās.
"Latvijas Arhitektūras gada balvai 2026 pieteikto darbu klāsts apliecina, ka arhitektūras nozare Latvijā ir dzīva, domājoša un sabiedriski atbildīga. Zīmīgi, ka joprojām prevalē esošā vēsturiskā būvētas vides fonda pārveide un pielāgošana, ko varam novērot tādos pieteiktajos darbos kā Palmu māja botāniskajā dārzā, Medicīnas vēstures muzeja izglītības centrs, mākslas muzejs "Zuzeum", daudzdzīvokļu ēka "Ķīpsalas Keramika", biroja telpas kādreizējā VEF kurtuvē. Īpaši iepriecina, ka līdztekus objektiem 2026. gads rāda spēcīgu zināšanu infrastruktūras slāni. Starp iesniegtajiem darbiem ir Rīgas ielu tipoloģijas rokasgrāmata, grāmata "Kultūrtelpa", forums "INCM Resonate", kā arī pētījums par jauniešu aizturēšanas iestādēm. Nozare investē domāšanas rīkos, kas veidos nākotnes praksi, ne tikai atsevišķus objektus. Nacionālajā žūrijā šogad darbojas arī filosofs un publicists Rūdis Bebrišs, kas nozīmē, ka vērtēta tiks ne tikai apbūve, bet arī domāšana par arhitektūru. Vēl viens svarīgs signāls — kvalitāte nav Rīgas monopols. Spēcīgi darbi pieteikti Daugavpilī, Liepājā, Cēsīs, Talsos, Salaspilī, Jēkabpilī, Pāvilostā un Ārciemā. Latvijas arhitektūra ir plašāka par galvaspilsētu," iezīmē Latvijas Arhitektu savienības prezidents Artūrs Lapiņš, izsakot pateicību darbu pieteicējiem.
LAGB pieteikto darbu vērtēšanā tiks ņemti vērā LR Kultūras ministrijas izstrādātajā Arhitektūras stratēģijā 2022–2027 ietvertie kritēriji, kā arī Davosas kvalitātes sistēma, kas piedāvā astoņus kritērijus: skaistums, vietas izjūta, konteksts, daudzveidība, ekonomika, vide, funkcionalitāte, pārvaldība.
Pirmajā kārtā darbus vērtēs nacionālā žūrija: Miķelis Putrāms, arhitekts, arhitektu biroja "MADE arhitekti" līdzdibinātājs LAGB 2025 Grand Prix laureāts un žūrijas priekšsēdētājs, Rūdis Bebrišs, filosofs un publicists, žurnāla "Tvērums" redaktors, Velta Holcmane, arhitekte, žurnāla "Latvijas Architektūra" redaktore, izstāžu un izdevumu kuratore, Ph.D. Liene Jākobsone, arhitekte, arhitektūras un dizaina biroja "Sampling Architects" līdzdibinātāja, Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta direktore, Arnita Melzoba, arhitekte, arhitektu biroja "GAISS" līdzdibinātāja, Mārtiņš Ošāns, arhitekts, arhitektu biroja "MARK Arhitekti" līdzdibinātājs, Antra Saknīte, arhitekte, arhitektu biroja "Mindaro Arch" dibinātāja, LAGB 2025 laureāte.
LAGB tiks pasniegti trīs pakāpju galvenie apbalvojumi: finālista diploms, Latvijas Arhitektūras sudraba gada balva, Latvijas Arhitektūras zelta gada balva GRAND PRIX, kā arī speciālās atzinības.
Apbalvošanas ceremonija notiks 17. oktobrī Rīgā un būs atvērta ikvienam arhitektūras interesentam.