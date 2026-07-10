Rīgas 10. klasēs uzņemti 2844 skolēni, vēl aptuveni tūkstotis gaida uzaicinājumu
Galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. klasēs pašlaik uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 593 pretendenti apstiprinājuši uzaicinājumu, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4313 unikālajiem pretendentiem jeb 81% no visiem pretendentiem. Līdz šim noraidīti 3766 uzaicinājumi, bet 15 589 uzaicinājumi anulēti. Vēl aptuveni 1000 skolēnu gaida savus uzaicinājumus.
Pašlaik Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektētas. Pēc uzņemto pretendentu un apstiprināto uzaicinājumu skaita tām seko Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Rīgas Valsts 3. ģimnāzija.
Uzaicinājumu izsūtīšana reģistrētajiem pieteikumiem turpināsies, kamēr uzņemšanas programmās būs nenokomplektētas klases.
Jau ziņots, ka šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu 10. klasēs pieteikti 5332 skolēni, liecina pašvaldības apkopotā informācija. Kopumā saņemts 41 581 pieteikums jeb vidēji 785 pieteikumi uz vienu izglītības iestādi.
Šogad Rīgā 10. klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp sešās valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem.