Baļotes ezerā noskaidroti pasaules čempioni karpu makšķerēšanā
4. jūlijā Krustpils Kultūras centrā ar noslēguma ceremoniju un apbalvošanu punktu lika 6. pasaules čempionātam karpu makšķerēšanā sievietēm un 3. U22 čempionātam, kas 1.–4. jūlijā risinājās Baļotes ezerā, Jēkabpils novada Kūku pagastā.
Apmēram 170 sportisti, treneri, tiesneši un delegāciju pārstāvji no Anglijas, Velsas, Rumānijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Slovākijas četras dienas sacentās ar azartu un cieņu, apliecinot sporta augsto līmeni un starptautisku nozīmi. Jēkabpils novads uzņēma vienu no nozares nozīmīgākajiem notikumiem, apliecinot gatavību rīkot pasaules mēroga sacensības.
Rezultāti:
Sieviešu individuāli: 1. Anglija 2. Latvija (Annika Ramza, Evelīna Rudzīte, Loreta Birzule) 3. Francija. "Big Fish" balva par lielāko karpu – Latvijas sportistēm Kristīnei Ļešenko un Maijai Miezītei, vēlreiz apliecinot komandas meistarību pasaules mērogā. Sieviešu komandu zelts izšķīrās finišā – pirmās trīs vienības šķīra grami. Sieviešu komandas: 1. Ukraina 2. Anglija 3. Francija. Latvijas U22 izlase saspringtā konkurencē – 4. vieta komandu ieskaitē. U22 komandas: 1. Francija 2. Lietuva 3. Rumānija 4. Latvija.
Noslēgumā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis pateicās sportistiem, treneriem, tiesnešiem, organizatoriem, brīvprātīgajiem un partneriem par ieguldījumu. R. Ragainis uzsvēra: "Jēkabpils novadam bija patiess gods uzņemt pasaules spēcīgākās sieviešu un jauniešu karpu makšķerēšanas komandas. Šādu starptautisku sacensību norise apliecina, ka mūsu novads spēj organizēt augsta līmeņa sporta pasākumus, vienlaikus popularizējot mūsu dabas bagātības un viesmīlību. Īpašs prieks par Latvijas sportistu sasniegumiem."
Starptautiskā saldūdens sporta makšķerēšanas federācija (FIPSed) augstu novērtēja Latvijā rīkoto čempionātu un pateicās organizatoriem, tiesnešiem, brīvprātīgajiem un visiem iesaistītajiem par profesionalitāti un ieguldījumu.