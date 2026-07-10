Siguldas novadā sāks vairāk nekā 1,6 miljonus eiro vērtus sporta infrastruktūras projektus
Siguldas novadā šovasar sāks divus nozīmīgus sporta infrastruktūras attīstības projektus – tiks pārbūvēts Siguldas pilsētas stadions un atjaunota vieglatlētikas infrastruktūra Allažu sporta laukumā. Kopējās investīcijas pārsniegs 1,6 miljonus eiro.
Lai nodrošinātu Siguldas novada iedzīvotājiem un sporta entuziastiem mūsdienīgu un drošu sporta infrastruktūru, Siguldā uzsāks vienu no šī gada nozīmīgākajiem investīciju projektiem – Siguldas pilsētas stadiona pārbūvi Ata Kronvalda ielā 7. Investējot 1,4 miljonus eiro, esošā stadiona infrastruktūra tiks pilnībā atjaunota un pielāgota mūsdienu prasībām, attīstot kvalitatīvu sporta vidi ikdienas treniņiem un izglītības procesam.
Stadionā tiks izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma. Tā nodrošinās efektīvu ūdens novadi un ilgtspējīgu stadiona seguma ekspluatāciju, vienlaikus nodrošinot iespēju stadionu izmantot arī lietainos laikapstākļos.
Projektā pārbūvēs 250 metru skrejceļa apli ar četriem celiņiem un sprinta taisni, atjaunojot ūdenscaurlaidīgu sintētisko segumu. Stadiona teritorijā atjaunos arī basketbola laukumu un tā aprīkojumu, tāpat arī futbola laukumu ar mākslīgā zāliena segumu. Atjaunos arī vieglatlētikas sektorus tāllēkšanai, trīssoļlēkšanai, augstlēkšanai un lodes grūšanai.
Projektā paredzēts no jauna izbūvēt multifunkcionālu sporta spēļu laukumu. Stadiona teritorijā izveidos arī vingrošanas iekārtu laukumu, izbūvēs gājēju celiņus, uzstādīs velo novietnes, dzeramā ūdens brīvkrānu un veiks teritorijas labiekārtošanu.
Siguldas pilsētas stadions ikdienā kalpos Siguldas novada skolēniem, sporta organizācijām, novada sportistiem un ikvienam aktīva dzīvesveida piekritējam, vienlaikus radot iespēju rīkot sporta treniņus un pasākumus. Stadions pēc pārbūves kā līdz šim ārpus skolu nodarbību laika būs pieejams aktīvai brīvā laika pavadīšanai ikvienam iedzīvotājam. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir deviņi mēneši. To laikā stadions apmeklētājiem būs slēgts.
Siguldas pilsētas stadiona pārbūves darbus veiks SIA "Reaton", kas būvniecības tiesības ieguva atklātā konkursā, kurā piedalījās 10 pretendenti. Uzņēmumam ir pieredze sporta infrastruktūras objektu būvniecībā un pārbūvē, tostarp īstenojot Ropažu stadiona pārbūvi, Baldones vidusskolas stadiona būvniecību un sporta laukuma pārbūvi Bauskā.
Būvuzraudzību nodrošinās SIA "Mūsu uzraugs". Būvdarbu līguma summa ir 1 380 766 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, savukārt būvuzraudzības līguma summa – 27 358 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Darbi tiek īstenoti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot kredītu Valsts kasē.
Uzsāks būvdarbus Allažu pamatskolas sporta laukumā
Arī Allažos šovasar sāksies sporta laukuma pārbūves projekta īstenošana. Par vairāk nekā 250 tūkstošiem eiro Allažu pamatskolas un sporta centra stadionā tiks atjaunots vieglatlētikas skrejceļš un tāllēkšanas sektors, radot mūsdienīgus un drošus apstākļus skolēnu sporta nodarbībām un treniņiem.
Projekta īstenošanas mērķis ir nodrošināt esošā stadiona skrejceļa seguma atbilstību mūsdienu prasībām. Stadiona skrejceļš tiks pilnībā atjaunots, ierīkojot 250 metru skrejceļa apli un 100 metru sprinta taisni. Skrejceļam tiks ierīkots mūsdienīgs ūdenscaurlaidīgs gumijas segums un uzklāts vieglatlētikas prasībām atbilstošs marķējums.
Vienlaikus stadionā atjaunos tāllēkšanas sektoru ar gumijas seguma ieskrējiena celiņu. Projekta laikā tiks izbūvēta arī lietusūdens novadīšanas sistēma, veikta nepieciešamā teritorijas labiekārtošana, vienlaikus saglabājot esošos kokus.
Pēc būvdarbu pabeigšanas Allažu stadionā tiks nodrošināti kvalitatīvāki apstākļi Allažu pamatskolas skolēnu sporta nodarbībām, sporta centra treniņiem un vietējās kopienas sportiskajām aktivitātēm. Stadions pēc pārbūves tāpat kā līdz šim ārpus skolu nodarbību laika būs pieejams aktīvai brīvā laika pavadīšanai ikvienam iedzīvotājam. Paredzētais būvdarbu izpildes termiņš ir deviņi mēneši. To laikā stadions apmeklētājiem būs slēgts.
Siguldas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA "Limbažu ceļi" par būvdarbu veikšanu, savukārt būvuzraudzību nodrošinās SIA "Somniar". Būvdarbu līguma summa ir 240 286 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, savukārt būvuzraudzības līguma summa ir 9 317 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Darbi tiek īstenoti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot kredītu Valsts kasē.
Sporta infrastruktūrā turpinās mērķtiecīgas investīcijas
Siguldas pilsētas stadiona un Allažu sporta laukuma pārbūve ir daļa no pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem sporta infrastruktūras attīstībā novadā. Realizējot līdzdalības budžeta projektu, šogad izbūvēts publiski pieejams 3x3 basketbola laukums pie Siguldas pilsētas vidusskolas un āra trenažieru laukums Krimuldas pagasta Sunīšos. Notiek darbs pie tehniskā projekta izstrādes jaunas sporta halles izbūvei Siguldas pilsētas vidusskolas teritorijā. Ir noslēgti būvdarbu līgumi par skeitparka izveidi Gaujas ciemā, BMX trases pārbūvi Mālpilī, izbūvējot velotrasi, kā arī notiek būvprojekta izstrāde velotrases izveidei Lēdurgā. Šie ieguldījumi veidos daudzveidīgas un pieejamas sportošanas iespējas dažāda vecuma iedzīvotājiem Siguldas novadā.