Aizkraukles Daugavmalā turpinās projekta "Interaktīvie dārzi" sagatavošana
Projekta “Interaktīvie dārzi” (“Interactive Gardens”) ietvaros paredzēta stādījumu ierīkošana, kā arī specifiska aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.
Daugavmalā pie Aizkraukles Kultūras centra jau montē atpūtas zviļņus, bet drīzumā tiks izvietoti informatīvie stendi ar skaidrojumu par to lietojumu.
Aizkraukles novada pašvaldība aicina saudzēt topošā vides objekta integritāti: nelīst uz tā, nekāpt virsū, nebojāt. Lūdzam sākt lietošanu tikai pēc informatīvo stendu uzstādīšanas, lai turpmāk objekts kalpotu kā aizraujoša vides izglītības, izziņas un atpūtas vieta. Šie stendi sniegs norādes par drošu izmantošanu, dabu saudzējošu rīcību un palīdzēs apmeklētājiem pilnvērtīgi izprast objekta nozīmi ekoloģijas un vietējās ainavas kontekstā.
“Interactive Gardens” – projekts tiek īstenots ar "Interreg" Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–2027. gadam atbalstu. Iniciatīva veicina ilgtspējīgas publiskās telpas attīstību, rosina sabiedrības interesi par dabas procesiem un piedāvā izglītojošus risinājumus ģimenēm, skolām un tūristiem, vienlaikus stiprinot reģionālo sadarbību un kultūras ainavu saglabāšanu.